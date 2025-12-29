科技股領軍 台股登28788點再創盤中新高

（中央社記者曾仁凱台北29日電）科技股領軍，台股繼上週五創高後，今天再改寫盤中指數新高紀錄，上漲逾200點，衝上28788.64點。至10時57分，集中市場指數上漲205.79點，報28761.81點，成交值約新台幣2605億元。

3大權值股同步上揚，台積電盤中漲15元至1525元；鴻海上漲5.5元至231元；台達電漲5元至961元。

另外大立光近期實施庫藏股，股價近2個交易日發威，今天盤中一度觸及漲停2620元。

AI週邊族群輪動，PCB族群今天表現強勁，富喬盤中漲逾8%，衝破百元大關，創歷史新高，帶動南亞、台玻、金居等PCB上游原料廠股價跟漲。

野村投信投資策略部副總經理張繼文觀察，在美光（Micron）亮眼財報帶動下，上週美國科技股回神，激勵台股加權指數再創新高，其中電子股表現強勢，AI與電力相關題材續熱。

野村投信分析，耶誕長假外資動能相對放緩，交投逐漸轉淡之際，資金更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等。由於AI趨勢不變，看好台股指數有望維持高檔。（編輯：林家嫻）1141229