科技股領軍！道瓊首破5萬點創新高 市場靜待就業與通膨數據

標普500指數於美東時間9日在科技股帶動下上漲，道瓊工業平均指數則創下新高。（圖／達志／美聯社）

標普500指數於美東時間9日在科技股帶動下上漲0.47%，收在6,964.82點；道瓊工業平均指數則小幅上漲20.20點，漲幅0.04%，首度突破50,135.87點，創下歷史新高。那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）上漲0.9%，收在23,238.67點。投資人目前正等待關鍵經濟數據以及新1輪財報公布。

據美國財經媒體《CNBC》報導，輝達（Nvidia）與博通（Broadcom）9日再度表現突出，分別上漲2.5%與3.3%，延續前1交易日的漲勢。另1家人工智慧領域公司甲骨文（Oracle）股價則上漲9.6%，原因是獨立金融服務公司「D.A. Davidson」將其評級由「中立」上調至「買進」，並對OpenAI及其受惠企業前景抱持樂觀態度。

上述行情發展，緊接在上週五（6日）主要指數強勁反彈之後。當天道瓊指數歷史性首次突破50,000點大關，此前市場在週內早些時候曾出現顯著跌幅。那波拋售主要由科技股領跌，尤其是軟體類股。同時，比特幣（Bitcoin）也一度大幅下挫，隨後略有回升，因投資人轉向避險模式。

投資研究機構「CFRA Research」的斯托瓦爾（Sam Stovall）表示：「投資人正在思考，『好吧，我們出現了驚人的反彈。這樣的反彈是否具有持續力？這是否會讓我被吸引進場，結果卻遭受重創，還是說這其實是另１個買進機會？』」

這位首席投資策略師指出，就科技股未來本益比相較於過去5年平均值而言，「我們從溢價17%變成折價8%。你或許會說，『嗯，這其實相當不錯，也許現在還不到完全撤出科技股的時候。』」

儘管如此，若本週公布的財報表現理想，市場近期從科技股撤出的資金輪動現象，可能再次上演。例如，可口可樂（Coca-Cola）與福特汽車（Ford Motor）均預定於10日公布財報。

投資人同時將關注美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）延後發布的1月就業報告，該報告預計於11日公布。原定於6日發布的數據，因聯邦政府部分停擺而延後。

此前，自動資料處理公司（ADP）於上週公布的1月民間就業人數僅增加22,000人，遠低於市場預期。道瓊（Dow Jones）調查的經濟學家預估，這份備受關注的官方就業報告將顯示1月新增就業人數為55,000人。

同樣因政府停擺而延後的1月消費者物價指數（Consumer Price Index）將於13日公布，市場共識預期其年增率為2.5%。

