科技與藝術印度擦出新火花 台灣團隊反思AI世代

（中央社記者李晉緯新德里30日專電）印度KHOJ國際藝術家協會主辦的科技藝術展暨國際研討會，於30日開幕。台灣有兩組團隊獲邀參展，期望透過作品讓人反思在AI世代的處境與因應之道。

台灣科技藝術團隊「超維度」（Dimension Plus）、「陽春麵」（Simple Noodle Art）受邀到印度新德里，參加由KHOJ國際藝術家協會（KHOJ International Artists' Association）主辦，名為「你是人類嗎？」（Are You Human?）的科技藝術展暨國際研討會。

該活動由駐印度代表處文化組支持，聚焦當代社會中，人類、科技與公共領域間日益複雜的關係，透過沉浸式裝置、人工智慧（AI）互動系統與動力機械藝術，回應後人類時代涉及倫理、感知與權力結構等關鍵議題。

KHOJ國際藝術家協會總監樹德（Pooja Sood）接受中央社記者採訪時表示，針對數位化的討論在現今至關重要，因為這影響個人、社會、地球，藝術家也應該用批判的角度探討這個議題。

駐印度代表陳牧民致詞時說：「台灣雖然以科技聞名全世界，但是台灣的文化部推動科技藝術已經超過16年，因此我們的科技藝術成就同樣很高，在各個國際知名展覽上可以明顯看出。」

「超維度」總監蔡宏賢接受中央社記者採訪時表示，台灣的作品帶來科技對上人文生命的觀點，所以這次帶來印度的作品，希望透過簡單的遊戲，讓更多印度人在未來關注或接觸到AI素養。

「超維度」的作品「VS AI 街頭對戰」，是以文生圖人工智慧為核心，模擬人類與AI於公共空間中的即時對抗，點出在未來的內容產業中，創作者與演算法之間的權力關係。蔡宏賢說：「在AI的年代，AI成為一種遊戲，然後有主體性的兩方互相PK，會是一個很有挑戰性的事情。」

另外，「超維度」的作品「生態池」，則是透過AI演算與機械裝置，構築一個不斷生成、演化與消逝的數位生命系統，反思科技條件下「生命」的定義及其延續方式。蔡宏賢表示，想要傳達的是，在AI可以自動生成的情況下，生命成為一種源源不斷，一個沒有停止的過程。

「陽春麵」的作品「探索與剝削」，以AI互動電影形式，根據觀眾的情感反應，即時改變敘事路徑，探討推薦（演算法）、內容創作與社會分裂之間的結構性問題。

「陽春麵」技術總監莊向峰接受中央社記者訪問時表示，這次在印度展出的作品，主要是在陳述現今普羅大眾愛用的社群媒體，因為演算法，讓每個人都留在同溫層，他希望進一步探討，看是不是有辦法突破這樣的問題。

提到在印度這樣有著不同文化背景的地方探討演算法的議題，莊向峰表示，印度是IT大國，當地人使用手機的頻率極高，「我很好奇他們對演算法的觀點，也很好奇他們對虛擬伴侶的看法。」

KHOJ國際藝術家協會是南亞地區最具影響力的當代藝術非營利組織之一，長期致力於實驗藝術與跨學科交流。本次展覽邀集來自英國、德國、奧地利、荷蘭、葡萄牙及日本等國藝術家，共同打造兼具學術深度與國際能見度的交流平台。

台灣團隊獲邀參加此次科技藝術展暨國際研討會，不僅凸顯台灣科技藝術的成熟，也為台灣與印度在新媒體藝術、數位文化與科技倫理領域的長期合作，奠定重要基礎。（編輯：謝怡璇）1150131