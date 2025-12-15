科技舞弊時代全面來襲 專家：AI將成為企業偵測異常的重要能力

台灣舞弊防治與鑑識協會希望透過論壇的舉辦以及出版專刊，集思廣益，作為企業組織管理、法遵及實務執行之參考。（台灣舞弊防治與鑑識協會提供）

國際舞弊稽核師協會（Association of Certified Fraud Examiners，ACFE）指出，AI偽造技術、跨國詐欺集團、深偽資料、ESG資訊操弄等議題正快速浮現，舞弊風險已不再只侷限於財務或內控領域，而是跨科技、跨產業的綜合挑戰。因為如此，企業須強化專業培訓、擴大跨界合作等等，方能徹底降低舞弊風險。

國內反舞弊與鑑識會計領域的重要交流平台—ACFE台灣分會(同時為台灣舞弊防治與鑑識協會)，日前在臺大醫院國際會議中心舉行創會十周年論壇，同時辦理第四季例會與感恩餐會。因適逢十周年，協會理事長陳麗秀特別號召會員出版紀念專刊〈十年防弊，十年挑戰〉，按組織對舞弊情事的控管區分為事前的公司治理政策面、事中的內外部執行預防偵測，以及事後的鑑識會計運用，期能作為企業組織管理、法遵及實務執行之參考。

廣告 廣告

ACFE是國際上公認最重要的反舞弊專業組織，且是反舞弊培訓及教育的主要提供者。因此協會長年開設專業課程，除CFE證照訓練班外，從鑑識會計、反舞弊制度、風險管理，到ESG誠信治理、資料分析與數位證據等多元主題，內容逐年更新以因應實務趨勢。協會亦與主管機關、公協會合作，協助推動誠信治理的政策倡議。

在論壇上，與會的四大會計師事務所專家等貴賓，特別針對國際趨勢與實務需求提出許多寶貴意見。

針對ISO 37003:2025 誠信經營與反賄賂制度，安永聯合會計師事務所林秀青會計師解析最新版本的反賄賂國際標準，並以實務案例逐步說明企業導入後可改善的治理盲點，讓與會者在理解規範內容之外，也能掌握標準落地的實作方向與可能碰到的瓶頸。

而針對AI 舞弊偵測應用，勤業眾信聯合會計師事務所陳鴻棋資深執行副總分享AI與網絡分析工具在偵弊上的運用。他指出，資料量暴增、詐騙模式快速演變，使AI不再只是輔助，而將成為企業偵測異常的重要能力。

此外，針對專業道德規範與價值觀，政治大學馬秀如教授與偉盛聯合會計師事務所陳麗秀會計師共同主講，從做個「值得信賴」的人，分析近年高管洩秘事件，談企業管理與員工道德規範，提醒企業或專業人員，在高度依賴專業技術之外，更需要重視品格與操守。

陳麗秀特別強調：「誠信並不是一套口號，而是企業與社會得以信任運作的基礎。希望未來十年，我們能與各界攜手，讓反舞弊成為台灣企業文化的一部分，也讓正直成為這塊土地上最珍貴的價值。」

更多鏡週刊報導

保健食品新星向資本市場叩關 騰勢董座首揭股東黃金陣容與成長祕訣

台鋼集團當後盾50MW訂單在手 聯光通攜手長庚國際能源搶表後儲能商機