科技董座挪用公款養小三 被親弟抓包竟滅門一家4口！年幼姪兒女也不放過

金錢與情色引發的貪念，讓美國紐澤西一對科技業兄弟反目成仇。科技公司老闆保羅（Paul Caneiro）私吞公款供養情婦，被一起創業的親弟弟抓包，竟然在2018年11月策劃一場滅門計畫，對弟弟一家4口痛下殺手。

殺親弟全家還故弄玄虛

這位狠心的哥哥保羅全副武裝潛入弟弟位於科爾茨內克的百萬美金豪宅，先破壞電力引誘弟弟凱斯（Keith Caneiro）出門檢查，再近距離開槍處決，接著闖入室內奪走弟媳與2名讀小學的年幼姪兒女的性命。保羅行凶後為了誤導警方脫罪，甚至自導自演在弟弟家地下室與自己家中縱火，試圖把整件事導向家族外部仇殺。

挪用公款養小三被抓包

蒙茅斯郡（Monmouth County）高等法院12日開庭審理，檢方開庭時揭露，這場悲劇的導火線是凱斯發現了帳目異常，案發前嚴厲質問保羅，保羅當時假裝偏頭痛發作落荒而逃，在被戳破謊言的前夕，因為恐懼與絕望而動了殺機，害怕盜用兄弟共同創立的科技公司「Square One」信託基金一事東窗事發。

凱斯(圖)發現共同創立公司的哥哥挪用公款，遭對方冷血滅門。（翻攝X@CourtTV）

面臨16項重罪

然而辯護律師莫妮卡（Monika Mastellone）卻大打感情牌，強調兩兄弟感情極好，甚至把嫌疑轉嫁給另一名手足科里（Corey），試圖為保羅脫罪。59歲的保羅在庭上聽見律師提到兄弟情誼時，還一度感傷落淚，但檢方認為這不過是掩飾他極度貪婪的偽裝。目前保羅身揹謀殺與縱火等16項重罪，他將面臨終身監禁且不得假釋，這起因貪念而起的豪門血案，隨著審判進入核心，更多黑暗的細節也逐一浮出水面。

