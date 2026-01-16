科技董座挪用公款養小三 被親弟抓包竟滅門一家4口！年幼姪兒女也不放過
金錢與情色引發的貪念，讓美國紐澤西一對科技業兄弟反目成仇。科技公司老闆保羅（Paul Caneiro）私吞公款供養情婦，被一起創業的親弟弟抓包，竟然在2018年11月策劃一場滅門計畫，對弟弟一家4口痛下殺手。
殺親弟全家還故弄玄虛
這位狠心的哥哥保羅全副武裝潛入弟弟位於科爾茨內克的百萬美金豪宅，先破壞電力引誘弟弟凱斯（Keith Caneiro）出門檢查，再近距離開槍處決，接著闖入室內奪走弟媳與2名讀小學的年幼姪兒女的性命。保羅行凶後為了誤導警方脫罪，甚至自導自演在弟弟家地下室與自己家中縱火，試圖把整件事導向家族外部仇殺。
挪用公款養小三被抓包
蒙茅斯郡（Monmouth County）高等法院12日開庭審理，檢方開庭時揭露，這場悲劇的導火線是凱斯發現了帳目異常，案發前嚴厲質問保羅，保羅當時假裝偏頭痛發作落荒而逃，在被戳破謊言的前夕，因為恐懼與絕望而動了殺機，害怕盜用兄弟共同創立的科技公司「Square One」信託基金一事東窗事發。
面臨16項重罪
然而辯護律師莫妮卡（Monika Mastellone）卻大打感情牌，強調兩兄弟感情極好，甚至把嫌疑轉嫁給另一名手足科里（Corey），試圖為保羅脫罪。59歲的保羅在庭上聽見律師提到兄弟情誼時，還一度感傷落淚，但檢方認為這不過是掩飾他極度貪婪的偽裝。目前保羅身揹謀殺與縱火等16項重罪，他將面臨終身監禁且不得假釋，這起因貪念而起的豪門血案，隨著審判進入核心，更多黑暗的細節也逐一浮出水面。
更多鏡週刊報導
盜15萬卻留滿屋證據？世田谷滅門案25年 凶手冷血「吃冰上網」行蹤成謎
很久沒出來賣麵線...村長查看驚見「1家5口集體陳屍家中」 屋內血石臼成離奇死因關鍵物
沉迷手遊釀滅門悲劇 14歲少年玩輸槍殺全家洩憤！關到114歲
其他人也在看
快訊／深夜自撞電桿爆頭⋯他倒血泊中氣絕亡！台南28歲騎士身份曝光
台南市永康區14日深夜11時許發生死亡車禍，一名男子騎機車行經龍中街巷弄時，因不明原因失控高速自撞路邊電線桿，強大撞擊力導致阮男頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方初步調查不排除酒駕釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 47
涉操縱美大學及中國職籃比賽 20人遭起訴
（中央社紐約15日綜合外電報導）根據今天公布的起訴書，賓州聯邦檢察官指控20人涉嫌操縱大學籃球及中國職業籃球比賽的賭盤。這是美國合法運動博彩日益盛行背景下，最新一起指控運動員作弊的案件。中央社 ・ 1 天前 ・ 4
「日本一番頂級橄欖油」遭低價粕油冒充 食藥署命全面下架
【緯來新聞網】衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）近日查獲國內兩家食品公司涉嫌自國外進口低價橄欖粕油，緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
三寶日常？77歲嬤無照鬼切大迴轉挨撞「起身秒閃人」…下場慘了
台中一名77歲簡姓老婦，日前無照騎機車外出買早餐，為了貪圖方便竟從路邊鬼切大迴轉，被綠燈起步的轎車撞個正著慘摔，結果簡婦擔心被抓包無照，竟趁亂騎車逃跑。事後警方循線通知簡婦到案，這下婦人除了無照，還得再吞一張肇逃罰單，荷包大失血。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8
新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟＂燒螞蟻＂遭逮
社會中心／綜合報導新北地院今天（14日）晚間，驚傳火警！一名20多歲的蔣姓女子，當時正在等待因捲入詐騙案出庭的丈夫，沒想到在一樓的無人商店內，疑似為了消除桌面大片螞蟻，竟然當場噴灑酒精，隨後點火燃燒，隨後揚長而去，幸好法警第一時間發現，緊急通報，沒有釀成傷亡。新北地院1/14晚間7點多發生火警 竟是一名女子在桌面噴酒精、點火釀災（圖／民視新聞）自助咖啡機旁拉起封鎖線，地面還有燃燒過的杯架，及一整桶的污水，14日晚間，在新北地院1樓的無人商店，發生火警，警消獲報到場發現是人為釀禍。民視記者 王云宣：「當時一名女子在等待先生開庭，疑似因為無聊，竟然在無人咖啡機噴了酒精，隨後又拿出打火機點火。」無人咖啡機桌面留下兩塊燒焦痕跡 還有大片螞蟻屍體（圖／民視新聞）桌面留下兩塊燒焦痕跡，還有大片被活燒的螞蟻屍體，涉案的21歲蔣姓女子，當時正在等待因詐騙遭通緝的丈夫出庭，獨自一人在超商充電，她供稱發現一旁桌面有螞蟻，才會一時興起，點火滅蟻，沒想到還意外燒到一旁杯架。新北土城清水派出所長 柯奕丞：「蔣女見桌面有一大片螞蟻，竟拿旁邊的消毒酒精噴灑，並以打火機點燃，火勢延燒至紙杯架後離開現場，員警獲報迅速查獲，所幸無人受傷。」犯案的21歲蔣姓女子供稱是因桌面太多螞蟻才會點火 被依公共危險罪現行犯送辦（圖／民視新聞）濃濃燒焦味，讓路過法警驚覺不對勁，緊急報案，而這名蔣姓女子原先只是陪同丈夫開庭，如今自己也被依公共危險罪送辦，幸好火勢沒有擴散，無人傷亡。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟「燒螞蟻」遭逮 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 1 天前 ・ 22
低價粕油冒充頂級橄欖油 食藥署：下架送辦
（中央社記者沈佩瑤台北16日電）有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，竟假冒高級橄欖油販售。食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。中央社 ・ 9 小時前 ・ 1
新北院驚傳縱火案 21歲女火燒螞蟻險釀災｜#鏡新聞
新北地方法院昨天（1/14）發生火警，一名21歲蔣姓女子法院外頭等，因詐騙案而被通緝的男友時，太無聊，跑到無人商店內，拿酒精噴灑咖啡機旁的螞蟻，並拿打火機引燃，接著人就離開了，好在法警及時發現，第一時間進行撲滅，才沒讓火勢蔓延開來，而女子事後也被依公共危險罪現行犯逮捕到案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
判決逆轉！假借理療打死女信徒 6幹部二審改判7年
台中市 / 綜合報導 台中大里一名35歲游姓女子，112年在住處全身瘀青離奇死亡，警方追查發現，女子疑似被宗教團體的6名女幹部，拿刮痧板打死，一審以罪證不足判6人無罪，案子經檢方上訴，台中高分院認定6人確實有傷害犯意，撤銷原判決，改依傷害致死罪，將他們分別判處7年以上有期徒刑。2023年6月，大里這處民宅，傳出命案，一名35歲游姓女子，臉部、四肢傷痕累累，被救出時，因傷勢嚴重送醫宣告不治，事後檢警追查發現，原來是中華白陽四貴靈寶聖道會，總道長余姓女子等6名幹部，涉嫌以借竅驅魔為由，毆打游姓女子。六人集體打死人，一審法官，卻認為罪證不足，判處6人無罪，但檢方上訴。台中高分院行政庭長蔡明曜：「接續以徒手器具拍打被害人身體，且於被害人膚痛仍不停止，被告6人傷害致死的犯行可以認定，乃撤銷一審此部分無罪判決。」集體輪番上陣，活活打死女信徒，台中高分院二審逆轉，認為如果是單純進行拍打理療，1個人協助就好，卻出現6人輪番上陣的異常狀況，有傷害的犯意，撤銷一審判決，依傷害致死罪，分別判刑7年1個月至，7年4個月有期徒刑，全案還可上訴。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 6
張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞
社會中心／王毓珺 郭文海 台北報導1219隨機恐怖攻擊，因為「張文」犯案後墜樓身亡，不起訴偵結！檢方下午召開記者會，針對案情做出說明，從搜索的正舉顯示，張文最早在2023年就有犯意，隨後開始不停蒐集鄭捷隨機殺人案件的相關訊息，也會去查世界各國的犯罪案件，更誇張的是，他在北車犯案後，逃跑變裝的過程，還搜尋有沒有自己的新聞。穿著全身黑，走上誠品南西店頂樓的男子，就是在1219犯下隨機恐怖攻擊事件的張文，只見他迅速脫下手套、戰術背心、眼鏡等物品，但隨著張文跨過圍欄墜樓，整起案件以不起訴偵結。台北地檢署主任檢察官 曾揚嶺：「被告(張文)的一個四肢，身體以及手掌，並沒有抵抗的一個刮擦，防禦傷的骨折傷勢。」張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞（圖／民視新聞）由於張文身亡，最重要的犯罪動機，少了一塊拼圖，檢警為了還原，首度委請犯罪學專家進行鑑定，同時也透過3D雷射，重建犯罪現場，警方更是出動600人，調閱3000支監視器，發現張文11月17號，在台北車站內場勘時，使用平板，透過一針針分析手勢，破解密碼，張文的"殺人計畫書"也才曝光。台北市刑大大隊長 盧俊宏：「我們經過好多同仁分析這個影像，發現我們也解碼，他(張文)的密碼密碼，還有手勢，手勢破解密碼。」檢警訪查143人，調閱張文通聯紀錄，認為他個性內向、壓抑，且金錢來源大多是媽媽匯款，沒有境外資金，研判是孤狼式犯案，早在2023年8月，張文把帳戶內的錢全部領出，12月創建金錢規劃檔案，隔年6月開始搜尋鄭捷隨機殺人案，並於2025年1月決定犯案手法，9月嘗試自製汽油彈，並存取多張"越南屠夫"分屍兇殺案照，10月寫下縝密的計畫書。張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞（圖／民視新聞）台北地檢署主任檢察官 曾揚嶺：「(張文)犯罪本身，視同向社會表達，宣告自身存在的表達式犯罪。」誇張的是，張文在北車犯案後，竟然還搜尋自己的新聞，看是否有引起社會關注，而計劃書的最後，並沒有逃脫再犯的具體安排，他也只留下1434元，沒有預留後路，但真正的犯案目的，也隨著張文的死亡一起消失。原文出處：張文墜樓非意外 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞 更多民視新聞報導1219攻擊事件還沒滿月! 婦搭捷運揚言"殺人"驚動車廂憂北捷攻擊再上演! 女穿"戰術裝"上街民眾嚇壞北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
面交遭詐！買家謊稱「過火辨真偽」 得手55萬金項鍊逃
台北市 / 綜合報導 一名周姓賣家透過臉書社團，與鍾姓男子相約在台北市一間餐廳，要面交一條3兩重，市值約55萬的黃金項鍊。過程中，買家鍾姓男子辯稱要跟餐廳借廚房過火，辨別黃金真偽，但之後就從後門逃逸，賣家才驚覺受騙！警方循線在48小時內，逮到有詐欺前科的鍾姓男子，但項鍊已經被他賣到銀樓。員警VS.鍾姓嫌犯說：「20點57分，那警方在這邊出示拘票對你實施拘提。」灰衣男子在民宅門口被員警 拘提 ，警密錄陪同帶回，不發一語乖乖配合，原來他涉嫌詐騙，被警方帶回偵辦。事發在台北市中山區一間餐廳內，鍾姓嫌犯6日中午，在臉書社團上看到周姓賣家貼文，販賣價值55萬的3兩黃金項鍊，便跟他相約當天晚上進行面交，沒想到兩人到了餐廳，嫌犯卻謊稱要跟店家借用廚房，過火辨別真偽，實際上卻帶著項鍊開車逃逸，周姓賣家這才驚覺受騙報警。黃金價格水漲船高，以目前金價1錢要價1萬8千元，過火辨真偽只是嫌犯的拖延戰術，銀樓業者劉小姐說：「真金不怕火煉，一般的民生用火，也燒不動黃金。」警方事調閱監視器，48小時內在新莊逮到有詐欺前科的鍾姓嫌犯，但項鍊早被他賣到銀樓，中山分局民權一派出所副所長林政宏說：「遭對方假借以拿到廚房辨別真偽為由詐騙，損失價值約55萬元的金飾，警方立即調閱監視器追查，鎖定犯嫌身分。」周姓賣家原本要用黃金項鍊換現金，投資股票，以為面交相對有保障，沒想到還是遇上詐騙損失慘重。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍
即時中心／温芸萱報導今（16）日上午8時10分，淡水客運682路公車行經北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅駕駛事件。駕駛長立即應變制伏該乘客，其他乘客協助報警。警方迅速到場將該名乘客帶離，所幸駕駛長與乘客均未受傷。台北市公共運輸處表示，對公車內暴力行為採零容忍政策，將加強駕駛長安全教育訓練，以保障乘客安全與行車秩序。針對今日上午8時10分許，淡水客運682路線公車行經台北市北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅公車駕駛長之暴力事件。駕駛長即時應變立即制伏該名乘客，並由其他乘客協助報警，警方到場處理並已將該名乘客帶離現場，所幸該名駕駛長及乘客均未受傷。對此，台北市公共運輸處嚴正強調暴力事件零容忍！對於公車內駕駛長或乘客遭遇任何暴力行為，秉持暴力零容忍原則，絕不寬貸暴力行為；後續將持續強化駕駛長安全教育訓練，以維護乘客安全及行車秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍 更多民視新聞報導高雄燈會2026主題公開！「超人力霸王」降臨港都國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」藍白強刪「公視董事延任條款」三讀 文化部長李遠：公視恐陷動盪不安民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
北捷忠孝新生站女乘客亮剪刀 警消強制就醫 (圖)
台北捷運忠孝新生站15日有名女乘客突手持剪刀，鄰座女乘客見狀立即通報站內保全人員和捷警，警消獲報後協助將她強制就醫，所幸無人受傷。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
紐約市護士罷工4天 長老會醫院恢復談判 蒙特菲奧里和西奈山仍僵持
紐約市三大醫療集團護士罷工持續四天仍未停止，但勞資雙方在繼續口水戰的同時，也開始釋出緩和跡象。其中長老會醫院(NewYo...世界日報World Journal ・ 9 小時前 ・ 發表留言
男台北島沙洲打滾影片曝 網友驚：吸收大地能量
新北市 / 綜合報導 被稱為台北島的新北市中興新洲，昨(14)日下午被直擊，一名男子全身是泥在沙洲打滾，警方獲報到場，但男子不發一語，又跳下水繼續游泳！最後男子已經在台北萬華華翠碼頭上岸。淡水河新北市端全面禁止游泳，男子已經違規，將回開罰。從飯店窗戶望出去，淡水河絕美河景，搭配夕陽好不浪漫，不過沙洲上，怎麼有個人影，目擊民眾：「我真的是從來沒有想過，有人會在這邊游泳完之後，然後他現在在上面滾泥巴。」只見男子，在沙洲上滾來滾去，還不時起身爬行。目擊民眾：「會不會是吸取這大地的能量，應該是男的啦。」這地點就在新北市台北島上，只見男子滾了泥巴還沒完，居然轉身跳下淡水河，愜意游泳畫面全被民眾拍下。員警：「哈囉。」台北市萬華龍山所警方，上前關切鳴按喇叭，只見男子不予理會，往前繼續走。記者李采臻：「漲潮的狀態下，已經看不到台北島的沙洲，游泳的男子，疑似從龍江河濱公園上岸，見到警方，又返回水裡，繼續游。」民眾直擊14日下午，一名男子在台北島沙洲打滾，5點多龍山所發現，男子在淡水河中游泳，一度上岸卻又返回水中，北海也派出救生艇，不過沒找到男子，疑似已經自行上岸離開。男子行蹤成謎，網路上卻掀起話題，還有人留言招募加入國軍，不過這行為其實已經違規，新北市政府觀光管理科科長蔡文中：「本府自100年開始，淡水河新北市端全面禁止游泳，那如果民眾有渡河的需求，請民眾搭乘合法的交通工具。」根據河堤告示牌，這裡禁止游泳，如果舉發確認違規，將可依法進行裁處，所幸消防人員轉報，男子已於華翠碼頭平安上岸。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
計程車綠燈驟停.紅線放乘客 被罰法令人超意外!
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市有機車騎士，目睹計程車，在交通繁忙的台灣大道上，無視於前方是綠燈，就讓乘客突然開門下車，實在很危險！這輛計程車，疑似路中驟停，又違規停在紅線上，騎士提供行車紀錄器畫面檢舉，不過，警方依據的開罰法條，劇情卻是超展開！小黃因未打方向燈挨罰。檢舉人提供的行車紀錄器畫面，前方號誌是綠燈，不過，這輛小黃就在打了右邊的方向燈之後，突然在路中間停下來，右邊車門打開了，一男一女的乘客，離開車子！檢舉影片還PO上網，網友註明，謝謝你的乘客，選這種鳥地方下車！小黃因未打方向燈挨罰。記者重回現場，這裡是台灣大道二段，與民權路口，車水馬龍的慢車道上，小客車與機車常常會爭道，如果遇到像那輛小黃，第一，是綠燈驟停，第二，是紅線臨停，第三，是起步不打方向燈，騎士們覺得，哪一樣最該被罰？警方解釋，前方是綠燈，小黃突然停下來，讓乘客下車，沒有明確法條可罰。臨停在紅線上，警方可以現場開罰，但不列在行車紀錄器的檢舉項目。只有小黃放客人下車之後，車子上路沒打方向燈，這一項違規事實可開罰！道交條例第42條：汽車駕駛人，不依規定使用燈光，處1200元以上，3600元以下罰鍰。其他小黃司機也規勸，台灣大道市區段，沿路幾乎都是紅線，別臨停，要找可行處停車下客，免得司機自己違規，乘客也好危險！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：計程車「綠燈驟停.紅線放乘客」沒被罰！ 被罰卻因「這法律」 更多民視新聞報導桃園龍潭"爆改四輪車"走快車道 網驚:這車升級版要18萬台中全年違規十大路口出爐 總計逾17萬罰單 罰金總額破億警攔查轎車違規 一查駕駛詐欺通緝犯還毒駕民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
男子打赤膊泳渡淡水河 來回雙北游近4公里恐觸法
社會中心／王毓珺 郭文海 台北報導大冬天，竟然泳渡淡水河！昨天（14日）下午，一名打著赤膊的男子，跳下淡水河游泳，民眾看到後急忙報警，沒想到男子先是在龍山河濱公園上岸，遇到員警後，他竟然再度跳下淡水河，先是游到台北島，隨後又游到華翠大橋上岸，將近4公里的距離，讓人看了相當傻眼。午後河濱公園，員警騎著機車，焦急尋找在淡水河裡游泳的男子。男子上岸後，滿身都是泥濘，立刻被員警攔下，但他卻絲毫不理會員警的呼喊，徑直往前走。趁著員警停下機車，這名男子竟然再度跳下淡水河游走。男子打赤膊泳渡淡水河 來回雙北游近4公里恐觸法（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「這名男子從龍山河濱公園上岸後，看到員警，沒想到他竟然就又再跳下去，先是游到台北島，隨後又游到華翠大橋，之後再游了回來，民眾就怕他會體力不支，也趕緊報警求助。」還原整起事件，發生在14號下午4點多，當時低溫只有13度到17度，男子卻打赤膊跳到淡水河裡游泳，5點時警方獲報，在龍山河濱公園發現男子上岸，沒想到他後續又再下水，先是游到台北島，隨後在晚間6點半多，警方再次獲報，男子在新北市華翠大橋上岸，游了將近4公里。但仔細看，淡水河漂浮著不少垃圾，水質並不乾淨，2011年起，也有公告新北市端淡水河水域，全面禁止游泳。男子打赤膊泳渡淡水河 來回雙北游近4公里恐觸法（圖／民視新聞）醫師姜冠宇：「沙洲是野生環境，所以說菌種會很不可控，常見的這些傳染性疾病，包含說我們腸胃道傳染的這些大腸桿菌，或是霍亂弧菌等等，在皮膚的傳染病，除了說金黃色葡萄球菌之外，當然就要小心，可能會造成傷口潰爛的這些創傷弧菌。」新北市觀光管理科科長蔡文中：「在新北市端違規下水游泳，歡迎民眾撥打110或119，通知警消現場取締，後續本局將依發展觀光條例，進行裁處。」男子頂著低溫下水，泳渡淡水河，究竟是想耍帥，還是有其他目的，但不管如何，這樣的行為，都已經觸法。原文出處：真男人？冬天泳渡淡水河 男打赤膊游近4公里恐觸法 更多民視新聞報導今天氣穩定「早晚溫差大」！下週二冷氣團報到「低溫僅11度」現代人壓力山大急尋解方！醫教10招穩情緒 落實數位排毒、培養新興趣淡水河岸聖誕味濃 新北高灘處打造6大光雕與跨年煙火民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
男不聽勸玩滅火器！ 公車煙霧瀰漫 乘客驚叫慌逃下車
桃園市 / 綜合報導 桃園一輛公車今（16）日上午發生冒出煙霧的意外，一名男子不顧司機勸阻，使用公車上的滅火器，導致整輛車煙霧瀰漫，目擊乘客全被嚇壞，擔心是攻擊事件重演，哀求司機趕快開門，所有的人都趕忙逃下車。乘客說：「可不可以先讓我們下車嗎，後面已經已經這樣了，先讓先讓我們下車嗎趕快停趕快停，拜託拜託你趕快停你趕快停車。」民眾嚇到崩潰，苦苦哀求司機趕快停車，所有人抓著背包狂奔竄逃，因為公車後面開始煙霧迷漫，到底發生什麼事？公車剛起步三秒，伴隨著洩氣聲，後座突然冒出陣陣白煙，原來是一名男子，擅自使用公車上的滅火器，乘客說：「在幹嘛啊，好恐怖喔。」就擔心攻擊事件重演，乘客們實在嚇壞了，但肇事的藍衣男子，表情反而有點不知所措，看著公車空蕩蕩，搓了搓手指向自己的座位。客運業者說：「他有一點低頭，那疑似就是在這樣子操作。」當時男子就這樣，在座位上使用滅火器，但其實在男子動手前，司機就曾多次出言提醒，公車司機說：「先生請坐好喔。」公車司機說：「如果再拆我要報警了喔。」但男子還是蹲在走道，東摸摸西摸摸，被制止後才乖乖坐回座位，卻手癢闖禍。事發在16日上午9點，5043號公車上，警方獲報後，在3分鐘內抵達現場，將人帶走，幸好沒有人因此受傷，根據了解，男子疑似是因為身體不適才因此脫序，清醒後對自己行為沒有印象，但客運業者表示，車上滅火器是為了緊急狀況下使用，將會對男子求償相關損失。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
行政院拍板老農津貼「調高為1萬元」放寬排富條款 逾53萬人受惠
老農津貼將加碼至1萬元！行政院院會今（15）日通過農業部所提的《老年農民福利津貼暫行條例》修正案，老農津貼將從目前每月8110元增至1萬元，預計超過53萬名老年農民受惠，可提升其晚年基本生活保障。行政台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
沒禮讓行人拒檢鑽巷棄車逃 通緝犯闖民宅被逮
社會中心／黃國誠 吳志恆 新北市報導機車騎士沒有禮讓行人，還拒檢盤查，最後闖入民宅，原來是一名通緝犯！這一名羅姓通緝犯，騎車經過新北市板橋地區，因為左轉時，沒有讓行人先走，遭到巡邏員警盤查，沒想到，男子立刻催油門落跑，最後鑽進巷子，棄車逃逸，闖進一間民宅，企圖躲藏，但還是遭到逮捕！機車左轉松柏街，絲毫沒有停讓行人打算，直接從夾縫中穿越。警方見狀上前攔查，才沒講兩句話，黃色外套的男子，直接棄車落跑。男子跑進巷子裡，頭也不回，直奔一百公尺後，發現民宅門戶大開，直接闖進人家家裡，入內躲藏。一路跑到儲藏室，眼見退無可退，加上支援警力陸續抵達，男子摸摸鼻子，走了出來。羅男躲警闖民宅家 屋主鄰居全都嚇一跳（圖／民視新聞）事發在16日中午12點左右，39歲羅姓男子，騎車來到板橋雙十路，先是未停讓行人，又拒絕盤查後落跑，直奔民宅躲藏，屋主和鄰居全都嚇了一跳。民宅屋主表示「還好我出去不然我會嚇死，他直接衝到我們最後面的那個地方，我大概知道是這樣，我沒有看到啦，應該是直接衝進去，因為我門沒有關，我們都是開放式的。」附近鄰居表示「一開始只是叫他安分一點，可是後來發現他身上有帶一些針頭，什麼之類的就變現行犯，而且是侵入民宅嘛。」羅男身揹三條通緝在案 如今涉侵入民宅遭逮（圖／民視新聞）根據了解，羅姓男子身上揹有兩條毒品通緝，一條妨害自由通緝，疑似擔心通緝身分曝光，才會落跑，警方在他身上，疑似還發現煙彈，將一併歸案送辦。文聖所所長曾鐘錡表示「羅男為臺北地檢署，台中地檢署及桃園法院，所發布之毒品及妨害自由通緝犯，訊後依法移送偵辦。」民宅出現通緝犯，要不是警方即時趕到，屋主恐怕不知道該怎麼辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：沒禮讓行人拒檢鑽巷棄車逃 還擅闖民宅被揪「這身分」 更多民視新聞報導警攔查轎車違規 一查駕駛詐欺通緝犯還毒駕逆向超車又無照! 貨車駕駛一查竟是通緝犯資深民歌手王夢麟酒駕遭起訴！本人回應了民視影音 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
毒通緝拒檢逃逸闖民宅 嚇壞住戶！遭大批警圍捕
今(15)天中午12點多，新北市板橋一名男子，因為騎車未禮讓行人被警方盯上，他卻因為擔心通緝犯身分曝光，不但油門一催加速逃逸，最後甚至還把車丟在路邊，躲進一樓的民宅內，幸好當時員警緊追在後，加上有熱心民眾供出嫌犯所在位置，這才順利逮到人。 #通緝犯#拒檢逃逸#闖民宅東森新聞影音 ・ 9 小時前 ・ 發表留言