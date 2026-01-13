科技董座爆激戰人妻！床濕成海她還喊「兩次在裡面很緊張」 丈夫提告

（社會中心／台北報導）台北市一名科技公司董事長陳瑋（化名），明知女方小珊（化名）已有婚姻，仍持續展開追求，雙方迅速陷入親密關係，在短短一個月內多次發生性行為，甚至一起過夜、出遊。丈夫事後翻見兩人露骨對話，大受打擊，憤而提出民事求償 100 萬元。法院近期判決出爐，認定陳瑋確實侵害配偶權，應賠償 80 萬元並負擔大部分訴訟費用。

判決內容提到，丈夫與小珊於 2022 年結婚，婚姻至今仍然存續。2024 年底，小珊認識陳瑋後，雖一開始表明已婚，但男方仍主動邀約、頻繁互動，2025 年 1 月間更多次與小珊發生性關係，並安排一起出國及過夜。

示意圖／男方主動邀約女方出國、過夜，頻繁互動。（擷取自 免費圖庫freepik）

丈夫向法院提出的 LINE 對話紀錄也曝光兩人親密程度。訊息中充斥曖昧言詞，包含陳瑋傳給小珊「那天擁著妳睡得最好」、「妳現在還會癢嗎」、「想待在妳身邊當小狗」、「不好意思讓妳的床都是汗」等內容；雙方甚至討論懷孕與避孕相關話題，例如「不是結紮了嗎」、「下次還是拔出來」、「兩次都在裡面很緊張」。法院也依照對話中陳瑋傳送的名片、自拍照等資料，確認身份無誤。

面對指控，陳瑋辯稱配偶權「不是法律保障的權利」，並主張個人有性自主與人格自由，否認訊息為本人所發。但法院不採信其說法，指出雙方行為早已超越一般友誼，且多次發生性行為、共度夜晚，對婚姻造成重大衝擊。

法院強調，即使通姦罪除罪化，婚姻仍受民法保障，配偶間仍負有忠誠義務，若此義務遭第三人嚴重侵害，受害配偶得請求民事賠償。本案中小珊外遇情節明確，丈夫精神受創，陳瑋應負主要責任。綜合雙方經濟條件、行為程度與造成的傷害後，判決陳瑋須賠償 80 萬元，仍可上訴。

