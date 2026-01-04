科技藝術教母回師桃園個展 蘇俊賓手繪「維特魯威人」致敬

科技藝術教母回師桃園個展，副市長蘇俊賓手繪「維特魯威人」致敬。（蘇俊賓辦公室提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市這幾年全力發展科技藝術，企圖以科技藝術為科技城市的文化發展定錨，除了已連續多年舉辦桃園科技藝術節，在二０二五年進一步邀集來自日本、澳洲及阿根廷等地共十三組藝術家，運用AI工具融合巧思，在中原文創園區打造多元科技藝術作品。

亞洲首位榮獲佛羅倫斯雙年展「新媒體藝術類」全球首獎、被譽為「台灣科技藝術教母」的林珮淳，其集結二十年創作精華的展覽「夏娃克隆系列：林珮淳的 AI 伊甸園」，在二０二六年的一開始，選擇在桃園中原文創園區展出，被視為年度最具指標性的科技藝術展演之一。

桃園市副市長蘇俊賓日前出席展覽記者會表示，這是回顧科技藝術發展時的一次重要展出，此次展覽不僅學術性高、技術性高、藝術性高，其人氣更是最高，無疑是「三高加一高」。

蘇俊賓指出，一直以來，只要是有新的科技運用到藝術領域，總會有一些討論，始終存在「這些科技介入，算不算藝術？」的討論。從攝影的發展、到數位攝影取代底片相機，到電腦、運算技術應用與藝術的發展，到現在AI與創作如何劃定邊界與釐清。

然而，蘇俊賓表示，從藝術史的發展來看，人類的藝術創作，從來沒有自外與追求科技的參與，藉由各項科技實踐心中的創意、或者夢想，或者是與社會對話的企圖是時時刻刻都在發生的。

蘇俊賓以這次被林珮淳老師融合為作品元素的達文西作品維特魯威人為例，表示，五百多年前的達文西已經是利用科技在創作最具體的案例了，不論是透視學、幾何學、解剖學，都是藝術的重要養分，這個作品被外界評論為藝術和科學理想的獨特綜合。

蘇俊賓之後也在臉書分享，觀展所帶來的震撼與感動令他久久難忘，他也特別將展覽中的一幕：夏娃克隆與維特魯威人的結合描繪下來。

蘇俊賓也在臉書最後再次推薦大家親臨現場體驗「夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園」，感動與震撼更為深刻。展覽即日起至二月八日於中原文創園區十四號倉庫展出。