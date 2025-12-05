科技裁員潮延燒全球 AI洗白恐成企業常用手段

美國科技巨頭掀起裁員潮衝擊市場，美國企業整體裁員更突破百萬，創下疫情後新高。外界聯想到是不是AI取代人力，但專家認為，這波人事重整背後，其實是企業在高利率與景氣轉折下，用「瘦身」換取決策效率，AI反而成了最方便的說法。科技產業的權力版圖正在重組，考驗的是企業對未來的押注與信心。

從亞馬遜到微軟，各大科技巨頭都宣布裁員上萬人。美股「科技七巨頭」掀起的裁員潮，累計已席捲近十萬名員工，正悄悄重塑全球科技產業的版圖。根據人力資源顧問公司的最新報告，美國企業光是到十月底，裁員人數便超過一百一十萬人，創下疫情以來的新高。

人力資源顧問公司執行長查林傑表示：「這數字是二〇二〇年以來的新高，比去年同期增加了五成五。」

不少人的第一反應是人工智慧取代人力，但專家指出，這波裁員潮背後的原因並非如此簡單。

CNBC零售產業記者方盧日說：「生成式AI的出現確實改變了遊戲規則。投資者和董事會開始追問管理團隊『你們怎麼使用AI』、『為什麼不用AI』、『AI能幫你們降低成本嗎』？」

在這股壓力下，企業不得不在財報和說明會中頻繁提及AI。有業者坦言，許多公司的AI策略實際上可能只是「用AI幫忙寫封電子郵件」，形成所謂的「AI洗白」現象。

CNBC資深經濟研究記者雷斯曼提醒：「投資者要注意『AI洗白』。企業若是業績下滑，就會把裁員說成因為AI導入，其實真正原因是生意變差。他們這麼說，是因為華爾街對任何與A、I有關的東西都買單，讓股價更容易上漲。」

外界或許認為AI等於「取代人力」，但實務操作遠比想像困難。

沃頓商學院人力資源中心主任卡佩利指出：「利用AI改善工作效率是極其複雜且耗時的過程，外界誤以為很簡單、快速又便宜，但其實不是。」

卡佩利的研究發現，多數導入AI的企業並沒有因此減少人力，AI的主要貢獻仍是提升生產力，而非直接導致裁員。即使是科技巨頭也不例外。

CNBC零售產業記者方盧日補充：「以Meta在二〇二五年十月裁撤六百名員工為例，被裁的反而是AI部門的人。原因是AI團隊規模過大，不利於創新。科技公司若要成為真正的顛覆者，決策不能層層上報、十人共議。」

專家認為，這場裁員潮的本質，是科技巨頭以人才結構的「減法」換取AI核心能力的「加法」。與其說是「機器換人」，倒不如說是企業為了提升效率與決策速度，進行一場組織層面的全面重整。真正被取代的，是低效率人力，而不是全部的人力。

方盧日解釋：「在經濟趨緊的情況下，各家公司都在重新思考組織架構。例如，一個專案真的需要五層管理嗎？如果砍掉三到四層，產品也許能更快地推到客戶面前。」

不少企業主管也承認，這波瘦身潮其實早有跡象。UPS執行長托梅坦言，公司會加速自動化布局，但目前的裁員與AI無直接關聯。

因此，與其說AI造成衝擊，不如說這波裁員是「經濟轉彎」的訊號。AI確實改變遊戲規則，使企業能描繪更具吸引力的未來藍圖，但同時也暴露組織臃腫、成本壓力與資本市場焦慮的現實。這場裁員潮，映照的不是AI革命，而是企業效率、經濟壓力與市場信心的綜合作用。

面對AI，最焦慮的或許不是科技業白領，而是企業自身不確定的未來布局。

