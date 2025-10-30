科技警政新里程 三峽分局AI巡防系統偵破偽牌案件

【警政時報 戴昱弘/新北報導】新北市政府警察局三峽分局於日前，成功運用「AI巡防辨識系統」查獲一起行使偽造特種文書案件，展現科技輔助執法的高效成果。

三峽派出所副所長江政哲案情說明（圖/記者戴昱弘翻攝）

三峽派出所員警執行巡邏勤務，行經三峽區忠孝街時啟用AI巡防辨識系統，系統即時偵測一輛黑色自小客車車牌異常，隨即發出警示。員警立即上前攔查，駕駛張姓男子（92年次）表示該車為其所有並由其停放於現場。經警方查證後，確認該車懸掛之車牌為偽造，遂依法告知其相關權益並予以逮捕，全案依行使偽造特種文書罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

依據《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第3款及第6款規定，張嫌因懸掛偽造車牌及於牌照吊扣期間仍駕駛車輛，將面臨新臺幣3,600元至36,000元罰鍰。三峽派出所員警並依法開立兩張告發單，合計罰鍰金額高達新臺幣7,200元至72,000元，並當場移置保管、查扣該輛車輛。

三峽分局長許再周表示，AI巡防辨識系統如同「神眼」般精準，可即時辨識可疑車輛，有效提升巡邏效率與犯罪偵防能力。未來將持續強化科技警政應用，打造更智慧、更安全的生活環境，守護市民財產與公共安全。

