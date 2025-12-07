科技讓台灣成信任品牌 85度C、歇腳亭搶灘美國市場

（中央社記者江明晏鳳凰城7日電）台積電落腳亞利桑那州鳳凰城，北美半導體聚落成形，帶動台灣工程師移居潮。國內連鎖品牌85度Ｃ、歇腳亭、大魯閣加速進駐；但業者深刻體悟，不能單靠「台灣家鄉味」，要打入在地客群，才能在美國落地並開枝散葉。

華航今年12月啟動直飛鳳凰城航線、星宇航空明年跟進，加上台積電在亞利桑那州持續擴大投資，讓這座沙漠城市悄悄被改寫，半導體產業挹注的經濟成長和人口紅利，也讓台灣連鎖餐飲品牌看見新的市場商機。

在美國深耕多年的85度C，3年前在鳳凰城東南方開設錢德勒（Chandler）門市，試營運期間每天都出現排隊盛況；今年在距離台積電廠不算遠的地點再開第2家店，第3、第4家展店腳步會加速，預計明年起陸續開出，瞄準鳳凰城的西邊與南邊快速形成的新商圈。

85度C美國區總經理郭明華（Andy Kuo）對中央社記者表示，雖然外界多聚焦於台積電進駐鳳凰城北邊帶來的商機，確實承接多次200份的台積電下午茶訂單，但大鳳凰城人口本身就快速成長，商圈帶狀延伸所形成的消費力龐大，數千名台積電員工和家屬只是其中一小部分。

他認為，在美國做大餐飲規模，不能只靠「台灣味」，必須走入主流市場；若只服務華人或亞洲族群，經常在第3家店就會遇到天花板。

「在美國，85度C明確定位為社區型烘焙店」，郭明華分析，不同於星巴克的商務與通勤導向，也不同於Dunkin Donuts的早餐和甜點取向，85度C以家庭客、媽媽客群與節慶蛋糕為主力，填補「比街邊店便宜、比超市精緻」的甜點和麵包的市場空缺。

郭明華表示，85度C主打台式現烤麵包，大約2美元起跳，台灣常見的「克林姆麵包」，在當地稱為牛奶布丁麵包，是銷售冠軍，熱狗麵包也受到市場歡迎，8吋蛋糕大概33至35美元，大約比台灣高出兩倍。

他表示，85度C美國門市大、車位多，也有得來速門市，和台灣門市差異很大，因地制宜也形成站穩市場的關鍵特點，而在供應鏈、中央工廠、在地化人力的完整建置下，85度C預計明年在美國門市將突破100家。

160家門市歇腳亭 啟動鳳凰城大布局

珍奶已成為台灣文化的代名詞之一，聯發國際旗下的歇腳亭（Sharetea）品牌持續擴張，自2013年進軍美國以來，靠著總部與加盟主共同運作的1+N模式，透過在地營運、行銷、研發、供應鏈，並透過數據化及會員系統持續推廣，門市已達160家。

聯發國際表示，歇腳亭在鳳凰城目前雖然只有1家店，但亞利桑那州將進入「大投資、大布局時代」，看好當地長期發展潛力，「目前一杯珍珠奶茶的定價約5到7美元間，比星巴克更高價，顯示台灣品牌與文化已成功打進市場，受美國消費者喜愛。」

不僅如此，聯發國際旗下另一茶飲品牌UG Tea也進軍美國，12月UG首家旗艦店在洛杉磯開幕，將同步陸續在西雅圖、聖荷西、鳳凰城、休士頓等城市展店，美國UG Tea預約開店家數已破30家。

八方雲集鎖定科技聚落 大魯閣鳳凰城不打烊

除了烘焙與茶飲，台灣常見的餐飲連鎖八方雲集，近年亦加速進軍美國，並瞄準科技聚落策略展店，鳳凰城成為下一個重要舞台。

八方雲集目前在加州已有13家門市，因美國物價較高，換算單個鍋貼約賣新台幣21元，年底進軍德州，並確定跨入亞利桑那州。隨著德州中央廚房投產，八方雲集在美國的展店速度將再提升。

八方雲集表示，近年台灣科技供應鏈在全球產業扮演要角，使「來自台灣」成為具信任感、專業性的品牌標誌，帶動了台灣美食文化在美國科技聚落中，快速累積口碑。以矽谷區域為例，「正宗台式美味」的標準化供應鏈、餐飲服務模型，正好吻合當地消費者對快速、可靠且具文化特色餐飲的需求。

此外，台灣熱門的連鎖棒壘球打擊場品牌「大魯閣」今年也進軍鳳凰城，7月插旗梅薩（Mesa）後，近期再度落腳錢德勒市，是美國的第3家店，該店採24小時全年無休營運模式，導入新一代科技強化打擊系統（tech-enhanced batting cages），注入結合娛樂的台式「打擊場」文化，瞄準高科技人才、年輕家庭與強勁的休閒消費能力。（編輯：張良知、林淑媛）1141207