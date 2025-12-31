科技讓未知成可能 2025研究里程碑

回顧今年 全球的科學研究，出現多項重大突破。包括西班牙團隊 成功製作的人造子宮、英國科學家，植入電子晶片，讓視障者重見光明；以及美國的海洋探險隊，在麻州外海的深層海底，首度發現，未來可供人類救命的淡水水資源等。2025年的科學研究里程碑，讓世人更加了解 地球及物種的發展可能。帶您一起來看。

從 生殖醫療技術，到古基因復刻研究，2025年，全球各地的科學家，交出漂亮成績單，讓人類發現 科技進展的更多可能。

首先，在"生殖醫學"領域，西班牙研究團隊，利用人類首度成功製作的人造子宮，發現影響 胚胎著床 的關鍵因素，有利於後續發展，避免流產的相關技術。美國則有科研團隊，嘗試用 皮膚細胞 製作胚胎，希望在10年內，能讓人工生殖技術 有大幅進展。

俄勒岡健康與科學大學胚胎基因主任 米塔利波夫教授：「我們正在研發的這項技術，將使婦女(能透過自身的皮膚細胞)，擁有一個血脈相連的孩子。」

「沒有中心視力就很難閱讀，因此 帶上一副配有攝影機的(AR)眼鏡，受試者就能捕捉到環境中的視覺訊息，並透過 近紅外光 傳輸到眼睛。」

為視障者謀福音，英國團隊 2025年，成功開發出 可植入眼球的晶片，只有宛如手機SIM卡的大小，搭配AR眼鏡，讓80%以上的受試者，能重見光明。“美國 孕育古生物”

生技公司首席科學家 夏皮蘿：「我們試圖開發1種，能在寒冷氣候下生存的複雜特性，因此我們主要關注羊毛狀毛髮，以及與脂肪和脂肪代謝相關的基因。」

向古生物取經，美國研究團隊在小鼠身上，培育出 已滅絕的 猛瑪象特徵，希望有朝一日，創造出 能在北極繁衍生息的類似生物。

501號探險隊聯合首席科學家 杜根：「地球上 最不可能找到淡水的地方之一，大概就是海洋之下了，所以 這本身就是一個謎，海底淡水的含鹽量 比海水低得多，幾乎達到了淡水的定義，也就是 千分之一的鹽度。」

全球各地乾旱，苦缺水資源。美國的海洋探險隊，卻在麻州外海的深層海底，首度發現 未來可成為 人類救星 的淡水水資源。科學家正在鑑定，這些"海床地下水"的年份，並希望進一步了解，這種淡水，是否為 永續性的 可再生資源。

