科技賦能反腐見效！陸用AI揪出貪官 數據分析揭招標弊案

大陸中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台央視聯合攝製的電視專題片《一步不停歇 半步不退讓》1月14日晚播出第四集《科技賦能反腐》，披露大陸浙江省運用AI系統成功查辦貪腐案件的實例。浙江省江山市國有資產管理服務中心融資建設科原負責人馮疆，因多次在招投標中收受賄賂，遭開除公職並判刑。

馮疆出鏡坦承犯罪。 （圖／翻攝《央視新聞》）

綜合大陸媒體報導，浙江省招投標智慧監管監督系統在對江山市城區亮化一期工程項目進行數據碰撞分析後，AI分析報告生成兩條風險預警，提示該項目可能存在專家不公、圍標串標嫌疑。系統分析顯示，須江閣標段共有26家公司參與投標，中標公司在資信技術上並無明顯優勢，但得分卻遠高於平均分，疑似存在明招暗定問題。

江山市紀委監委接獲預警後展開核查，發現中標公司老板王某透過馮疆牽線與內部人員勾結。該項目招標負責人接到馮疆請託後，向評委透露明顯的傾向性訊號。馮疆坦承：「項目中標，就是招標負責人跟評委打招呼，意思這家公司的方案做得不錯，評委也都是腦子比較靈活的人，一聽就懂了。」事成後兩人平分50萬元人民幣（約226萬元新台幣）好處費。

專案組利用系統對馮疆參與過的工程開展二次核查，又發現更多問題。2020年招投標的江山市中心城區雨污管網改造及附屬配套智能交通採購項目中，馮疆利用職務便利，將招標文件中核心設備參數設定為特定老闆提供的規格，幫助其公司順利中標，事後收受20餘萬元人民幣（約90萬元新台幣）。馮疆表示：「很多條件設的，外行的人看不懂，你只要把產品的參數設定好了，相當於產品定掉了，誰中標就比較容易了。」

大陸浙江省運用AI系統成功查辦貪腐案件。 （圖／翻攝《央視新聞》）

浙江省紀委監委和省發展改革委牽頭建設這套系統，並專門成立實驗室推動AI應用。紀檢監察機關過去要關注某個項目或某個人，往往需要基於接到的具體問題線索。如今智慧監管監督系統提供全新的問題線索來源，而且準確性相當高，對於查處腐敗問題無疑是巨大助力。

2025年11月，法院以受賄罪判處馮疆有期徒刑2年6個月，並處罰金18萬元人民幣（約81.5萬元新台幣）。這套系統目前不論是階段性成效，還是未來的應用前景，都讓大陸紀檢監察幹部感到振奮，也對腐敗分子形成強大震懾。

