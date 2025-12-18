科技賦能農業轉型 百變鮮蔬新煮食 開啟國產蔬菜風味時尚

陳尚仁分署長與「百變鮮蔬新煮食」國產蔬菜加工成果記者會來賓合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為健全糧食安全韌性，提升國產蔬菜市場競爭力及供應穩定性，農業部農糧署與學研單位、食材供應業者、加工業者合作，於今（18）日在臺中長榮桂冠酒店共同舉辦「百變鮮蔬 新煮食」國產蔬菜加工成果記者會，以「健康快易煮 生活好幸福」為主軸，展示國產蔬菜加工技術的最新突破，從冷凍、低鹽破壁、IQF技術到多元應用，打開國產蔬菜的市場新想像。

科技賦能農業轉型 國產蔬菜華麗變身

農糧署與嘉義大學、中興大學及宜蘭大學展開跨校合作，針對國產重要蔬菜輔導業者導入「高值化加工技術」，開發出溯源半成品、即食產品及常備食品等多樣化產品。透過「破壁欄柵技術」、「個別急速冷凍（IQF）結合電磁保鮮技術」以及「高靜水壓（HPP）」等前瞻科技，穩定國產蔬菜產銷調節，更大幅突破傳統鮮食保存的瓶頸，維持食材新鮮口感與營養，提升臺灣農業的市場競爭力。

陳尚仁分署長致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

農糧署說明，嘉義大學團隊運用產銷履歷高麗菜研發出可常溫保存、兼具風味與脆度，具外銷潛力的「常溫韓式高麗菜泡菜」，並輔導嘉禾益果菜生產合作社應用「破壁欄柵技術」，以低鹽淺漬與發酵工法將高麗菜保存期延長至半年，另協助嘉昇蔥薑蒜導入高靜水壓加工技術（HPP），打造香氣濃郁的「紅蔥頭抹醬」；中興大學團隊則輔導嘉鹿果菜生產合作社、富士鮮品股份有限公司及展鮮農產生技股份有限公司等業者，將青花菜、牛番茄及芋頭轉化為高品質溯源原料，並導入產銷履歷驗證（TAP），確保來源透明可追溯，此外，技術應用更開發常溫寶寶粥、牛番茄凍乾及青花椰脆片等多樣化常備食品；宜蘭大學團隊則致力於地方特色轉型，協助三星地區農會、小嘴水果貿易有限公司、大禾蜜工坊及龍安製茶廠等業者，將青蔥與金針花創新開發多元產品，有冷凍三星蔥、三星翠玉蔥蝦餅、蔥香蜜及金針米鬆餅粉等產品，提升在地作物的附加價值與市場辨識度。

科技賦能農業轉型 國產蔬菜華麗變身。（圖/記者廖妙茜拍攝）

五分鐘快速上菜 開啟國產蔬菜鮮食時尚

農糧署進一步說明，透過科研保鮮技術處理的蔬菜，完美呈現「快、鮮、好吃」的即食體驗，徹底翻轉加工蔬菜的傳統印象。該署整合三校研發能量，將國產蔬菜從基礎農產升級為兼具風味、科技與永續的食材系統，藉由延長保存、加值處理及透明食安，提供更便利的煮食方式，誠摯歡迎國內食品加工業者、大型團膳及連鎖餐飲通路多方媒合採用，共同推動產業升級。