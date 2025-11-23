科技輔助稽查水污染 台中這家食品廠偷排廢水1年罰百萬

【記者鮮明／台中報導】台中市環保局近年來結合科技工具輔助稽查水污染案件，3年來在大里、太平區共查獲118件，共處以965萬餘元罰鍰，其中大里區1家食品加工廠，今年就被罰了109萬元。環保局呼籲業者不要心存僥倖，查獲絕對重罰。

台中市環保局表示，台中市近年來建設不斷發展，其中大里、太平經重劃區開發後，工廠聚落與新建住宅混合發展，形成同條溝渠部分地下化、部分明渠，甚至穿過私人建物下方，管路複雜且權管機關各異。

為克服管路錯綜複雜的難題，環保局執行市區水污染案件稽查，利用溝渠水利圖資，確認上游水路流向，同時結合科技工具輔助稽查，於污染發生沿線架設遠端監控設備，分析污染發生時段、樣態掌握可疑污染源，並輔以空拍機沿水路追查，再藉由稽查人員現場地毯式搜索，縮小稽查範圍，以提升水污染案件破獲率。

環保局表示，近三年於大里區、太平區共計查獲違反水污染防治法規定計118家次，處分金額計新台幣965萬2,550元，其中114年間於台中市大里區中興路一段一帶查獲一食品加工業排放製程廢水未符合放流水標準，依違反水污染防治法規定告發處分，計處新台幣109萬2,000元罰鍰。

環保局呼籲，若經查獲污染水體行為屬實，屬列管（須領有水污染防治許可文件）事業者，依違規樣態分別可以違反水污染防治法第7條、第14條、第20條或第28條規定，最高可處新台幣2,000萬元罰鍰；其餘非列管事業或個人，則可依違反水污染防治法第30條規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

環保局提醒業者及民眾，應遵守環保法令，切勿貪圖方便或存有僥倖心態而造成環境污染，另民眾如有發現環保污染違規情事，可利用環保局設置之24小時環保報案專線04-23280380、免付費專線0800-066666或撥打1999市民一碼通立即通報，以利環保局掌握稽查時效，共同為維護環境品質盡一份心力。

台中市環保局利用空拍機稽查水污染案件。市府提供

