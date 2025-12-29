科技運動吸引長輩走出家門 新北舉辦首屆青銀無人機足球賽

新北今（廿九）日舉辦首屆青銀無人機足球賽永和民權據點外號「多啦A夢」韓大雄輕鬆操作無人機足球。（圖：新北社會局提供）

新北社會局今（廿九）日在市府舉辦首屆青銀無人機足球錦標賽，副局長許秀能指出，新北有六百三十六個據點，過去男女比例約三比七，但透過無人機足球推廣，比例提升至六比四，顯示科技運動能吸引更多男性長輩走出家門。

活動由中華金點社區促進聯盟主辦，結合航空模型協會、無人機推廣協會及國際航空聯盟台灣區等單位共同辦理。理事長洪禮錝表示，這是全國首創的青銀無人機足球賽，展現長輩與青年共融，邁向智慧共生社區。秘書長邱秀蘭說，無人機足球結合科技操作與團隊策略，能延緩長者老化。十月已完成兩梯次種子老師培訓，共有四十九個據點六十二人參訓，其中五十八人完訓，未來將深入據點推廣。比賽前由民權社區進行友誼賽，健康隊與快樂隊對戰，最年長九十二歲的范育榮與八十二歲曾打過飛駝籃球隊的邱敏文，皆展現熟練操作，最後以六比六平手收場。

許秀能表示，新北長輩已逾八十萬三千人，占一九‧八六％，即將邁入超高齡社會。市府除據點外，並推動銀髮俱樂部、松大、動健康八力等方案，另規劃青銀電競及無人機足球，期望吸引更多男性長輩參與，自明（一一五）年起，將持續擴展計畫並爭取舉辦國際交流賽。