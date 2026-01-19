科技金融尾牙參加獎好羨慕! 華碩祭萬元參加獎、野村投信豪發iPhone17 Pro Max

華碩尾牙，董事長施崇棠出場。廖瑞祥攝



科技和金融大廠尾牙、旺年會近期陸續舉行，除了年終獎金和現場抽獎外，人人有獎的「哈哈獎」也備受關注! 華碩參加獎就有1萬元，野村投信更大手筆，每人一支新手機，豪發4.5萬元iPhone17 Pro Max犒賞員工，如以256GB的起步價來看，4.5萬元紅包先入帳。

PC品牌大廠華碩16日舉行尾牙，8千多名員工同歡，祭出多達8輛汽車和多項豐厚大獎回饋同仁，華碩董事長施崇棠尾牙尾聲宣布驚喜，每一位員工都可以得到1萬元，光是人人有獎就要砸出8千多萬。

台新新光金17日包下南港展覽館 1 樓及 4 樓二個樓層的場地同步視訊連線進行活動，規模是歷年來同業的新高。此外，員工摸彩總獎金達新台幣 2500 萬元，中獎率也高達 7 成以上。

去年全民瘋台股，去第四季散戶583萬人創新高 大戶、中實戶續回流，在ETF和主動式ETF齊發下，投信業者堪稱收穫滿滿。野村投信尾牙更大手筆，今年尾牙每一人一支iPhone17 Pro Max，讓員工開春就換新手機，且依官網256GB的起步價為44,900元，等於每人先收4.5萬元紅包。

