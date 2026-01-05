科技防災成果獲國家級肯定！竹市消防局勇奪雙料大獎

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹市推動永續城市與服務創新再傳捷報！竹市消防局於114年下半年接連榮獲兩項全國性指標大獎，分別是「第18屆台灣企業永續獎(TCSA)-社會共融領袖獎」，及「第10屆台灣服務創新獎–服務創新獎」。其中，消防局更是「台灣服務創新獎」全國唯一獲獎的政府機關，展現竹市在公共服務領域的創新思維與執行力不僅獲得國家級肯定，更具備與頂尖企業並駕齊驅的競爭力。

市長高虹安表示，竹市擁有全球重要的半導體產業聚落，面對高科技廠房日益複雜的複合型災害風險，市府團隊秉持「安居科技城」的施政願景，積極導入ESG（環境、社會及公司治理）精神與聯合國永續發展目標(SDGs)。此次消防局能夠從眾多參賽單位中脫穎而出，關鍵在於首創「企業義消」制度，成功將園區內的企業員工轉化為第一線的防救災夥伴。這不僅是「公私協力」的最佳典範，更證明政府部門也能透過優質政策與創新服務，為城市構築起更堅韌的安全防護網。

高虹安指出，榮獲「第18屆台灣企業永續獎-社會共融領袖獎」，是對消防局長期致力於推動社會共融與防災韌性的高度肯定。該獎項由台灣永續能源研究基金會主辦，消防局以「F.A.M.I.L.Y.」為核心服務理念，整合鳳凰志工、婦女宣導義消及防災士等多方民力，並針對弱勢族群推動住警器補助、燃氣熱水器遷移補助及全額補助老舊大樓消防設備維修等政策，建構出「防護零死角」的社會共融供應鏈，此殊榮象徵竹市在實踐SDGs目標上的努力備受矚目。

消防局長李世恭說，「第10屆台灣服務創新獎」由台灣服務業發展協會主辦，消防局以「永續、擴散、科技」三大核心策略，憑藉「企業義消制度」與「客製化專業訓練」的創新服務模式，成為此屆唯一獲獎的政府單位。面對高科技產業特殊的救災需求，消防局打破傳統框架，主動走入企業，提供符合NFPA（美國國家防火協會）標準的客製化訓練課程，並建立跨廠區的聯防機制。透過導入智慧巡檢與熱顯像技術，讓企業具備自主應變能力，在火災初期即能有效控制，真正落實「由企業守護企業、與產業共築安全」的理念。

市府強調，這兩座獎項不僅是榮譽，更是責任。未來市府將持續深化「科技防災」與「智慧治理」策略，結合產官學研各界資源，持續擴大企業義消的參與規模，並將成功的「新竹經驗」擴散至其他縣市，與市民及企業攜手打造一座讓人民安心、企業放心、永續發展的幸福城市。

《圖說》竹市消防局勇奪「第10屆台灣服務創新獎–服務創新獎」，由消防局秘書彭忠禮（中）代表受獎。（圖／新竹市政府提供）

《圖說》竹市消防局榮獲「台灣服務創新獎」，是全國唯一獲獎的政府機關。（圖／新竹市政府提供）