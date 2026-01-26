科技防詐再升級 南市府攜手中信銀打造ATM新防線
生活中心／綜合報導
台南市政府前年首開全國先例，與金融機構合作試辦防詐ATM，成效相當亮眼。今（26）日於永華市政中心舉行記者會，宣布再與中國信託商業銀行擴大合作，於市內佈建AI防詐ATM系統，建立即時預警與聯防機制以強化防詐網絡，守護市民財產安全。記者會中並展示AI防詐提款機示範使用，未來如有疑似車手戴口罩提領，除將發出警示音提醒，也將自動通報警方到場。
市長黃偉哲表示，打擊詐騙是全民關注的痛點，受害者遍及各年齡層，許多血汗錢一夕流失。台南市多年來結合銀行第一線櫃員攔阻詐騙，成效領先全國，並首創防詐ATM，透過口罩、安全帽遮臉警示機制，大幅降低車手提領成功率。感謝中信銀行升級第二代AI防詐ATM，強化預警與攔阻，與市府共同守護市民財產安全。
台南市政府前年首開全國先例，與金融機構合作試辦防詐ATM（圖／台南市政府）
中國信託商業銀行總經理楊銘祥指出，目前已於全台佈設逾500台防詐ATM，此次投入金融科技創新，與市府合作升級AI防詐ATM，結合語音提醒與畫面警示功能，能在民眾操作過程中主動偵測可疑行為並即時警示，並與警方建立聯防通報機制，一旦系統辨識高風險異常狀況，即自動通報警力，協助即時掌握異常交易，提升攔阻成功率。
研考會指出，本案展現台南推動智慧城市治理與公私協力的成果，透過科技應用提前阻斷犯罪行為。警察局補充，114年台南市車手熱點提領次數為六都最低、攔阻件數六都第一，試辦防詐ATM後，車手提領次數較去年同期下降65.8％，此次與中信銀行合作，將使防詐保護網更加完善。
金管會副主委陳彥良致詞時也大讚台南市打詐成效全國第一，此次合作透過警政單位提供車手提領熱點資料，銀行於熱點加裝具臉部遮蔽示警功能的AI防詐ATM，與金管會推動的「科技防詐」方向一致，能有效攔阻非法金流，是公私協力強化金融安全的具體典範。台南地檢署檢察長鍾和憲及台南市調查處處長高吉川亦肯定科技防詐的應用，指出若能於車手提領過程中即時掌握行蹤與資訊，將有助提升蒐證效率，成為未來偵辦詐騙案件的重要數位證據，進一步強化司法打詐能量。
台南市長黃偉哲（圖／台南市政府）
今日記者會包括台南市副市長趙卿惠、副秘書長徐健麟、中信銀總經理楊銘祥、金管會副主委陳彥良、台南地檢署檢察長鍾和憲與台南市調查處處長高吉川、立委林俊憲辦公室及各議員服務處代表皆到場。
更多民視新聞報導
霍諾德爬完台北101「亂象出現」！男模仿爬片曝網酸：猴子
預防三高掌握「檢、吃、動、戒、睡」 年菜也要聰明選
鳳梨拜拜太有戲！賈永婕畫面瘋傳 霍諾德表情包洗版
其他人也在看
南市科技防詐再升級 擴大與中信銀合作強化防詐網絡 打造ATM新防線
臺南市政府防詐行動超前，繼前年首開全國先例與金融機構合作試辦防詐ATM成效亮眼後，今年再度與中國信託商業銀行擴大合作，26日與永華市政中心舉行記者會，市長黃偉哲宣布將於市內佈建AI防詐ATM系統，建立即時預警與聯防機制，強化防詐網絡，守護市民財產安全。南市副市長趙卿惠、副秘書長徐健麟、市警察局長林國清、研究發展考核委員會主委王效文、中信銀總經理楊銘祥、金管會副主委陳彥良、台南地檢署檢察長鍾和憲與台南市調查處長高吉川、立委及議員代表均出席；現場並展示AI防詐提款機示範使用，如有疑似車手戴口罩提領，除會發出警示音提醒，也會自動通報警方到場。黃偉哲市長表示，詐騙受害者遍及各年齡層，許多血汗錢一夕流失，打擊詐騙是全民關注的痛點，市府多年來結合銀行第一線櫃員攔阻詐騙成效領先全國，並 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「楊進添回憶錄」新書發表會（2） (圖)
「永晝不息－楊進添回憶錄」新書發表會26日下午在台北舉行，前外交部長楊進添在書中回顧自己從彰化二水走向世界的成長歷程，並還原罕為人知的重大外交現場。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節國道疏運！這1天最高量「平日1.6倍」 高乘載規劃一次看
春節9天連假將至，民眾走春旅遊探親需求，將會帶動交通運輸量大增。高速公路局今天（1／26）預估，今年最高的流量預估會落在年初五，北向交通量將達72至78百萬延車公里，約為平日的1.6倍。至於民眾最關心的高乘載規定，國1、國3北向將於初三、初四實施高乘載管制，國5北向高乘載管制則於初二至初五實施，高公局也提醒，請用路人依標誌指示行駛。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
公私協力打詐！中信銀AI防詐ATM進駐台南 影像辨識異常提領即時示警
中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）今（26）日攜手台南市政府舉辦記者會，宣布將透過公私協力模式，於台南市持續鋪設自建的人工智慧（AI）防詐 ATM 與通報機制。此舉結合金融科技與警政資源，打造即時預警聯防體系，旨在透過科技創新預防金融詐欺，守護民眾財產安全。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生
香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 91則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 8則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 483則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 100則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
WBC》日本最大遺珠？防禦率王才木浩人落選 12強曾壓制中華隊
日本隊26日公布第6屆世界棒球經典賽（WBC）最新名單，在旅美星光熠熠的陣容背後，卻出現了一位令台、日球迷皆感到震驚的「最大遺珠」，就是現任中央聯盟防禦率王、阪神虎王牌才木浩人。即便才木去年繳出防禦率1.55的宰制級數據，且曾展現強烈參賽意願，最終仍意外未入選，引發熱烈討論。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 185則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 天前 ・ 8則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 171則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 13 小時前 ・ 145則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 156則留言
誰是台灣不熱門但「璞玉」股票？證交所點名十檔 統一、遠傳、和碩入榜
台灣指數公司新推出一個叫做「台灣璞玉指數」的新指數，從2026年1月26日起開始公布收盤指數。這個指數的概念很簡單，就是從上市公司中，找出獲利穩定、長期配息，但卻沒有被市場過度追捧的好股票，就像從石頭裡挑出還沒被打磨的「璞玉」，並點名有達到這些要求的個股分別是統一超、遠傳、和碩等。Yahoo股市 ・ 15 小時前 ・ 6則留言