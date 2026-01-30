科技防詐 銀行ATM導入臉部遮蔽辨識

（中央社記者蘇思云、呂晏慈台北30日電）為強化防詐，金管會表示，已有多家銀行ATM試行導入臉部遮蔽示警功能。中信銀、台新銀、土銀與兆豐銀都在部分ATM導入AI臉部辨識，降低車手利用遮蔽物規避身分辨識的風險，永豐銀在自動化服務區也導入AI人臉辨識，防範不肖人士刻意遮蔽五官取款。

金管會日前表示，內政部警政署反映車手提款時都會戴口罩或戴安全帽，增加蒐證與追緝難度，建議推動ATM露出臉部機制；金管會於2025年底找多家銀行開會討論ATM導入臉部遮蔽示警功能的可行性，並研議相關作法。

中信銀行目前已在全台鋪設逾500台AI防詐ATM，結合AI影像分析與多重安全機制，針對疑似車手未露出五官、異常提領、短時間內高頻次交易等高風險樣態進行即時偵測。當系統判定交易具潛在詐騙風險時，ATM將透過畫面與警示音提醒民眾注意交易風險，協助即時中止或重新確認交易，降低受騙可能性。

中信銀表示，近日也與台南市政府合作，除了將在台南市擴大鋪設具備AI防詐功能的中信銀行ATM，雙方也將建立即時通報合作機制。

台新銀表示，已於特定ATM設備上增設「防詐」功能，結合AI臉部辨識與智慧偵測技術，藉此有效降低詐騙集團車手利用遮蔽物規避身分辨識、提領不法金錢的風險。

台新銀行執行副總經理黃天麟表示，目前防詐ATM採分階段試行策略，首波優先布建在交易量大、詐騙車手活動頻繁及防詐安全需求高的重點場域，同時蒐集實際運作數據與使用者回饋，作為後續優化及擴大應用的依據。

公股銀行方面，土地銀行與兆豐銀行均在部分ATM導入「AI臉部辨識防詐模組」，民眾操作ATM時，若臉部被口罩等物品遮蔽，ATM將跳出警示畫面，藉此防範詐騙集團車手。

永豐銀行除了在臨櫃與ATM都導入「掌靜脈」生物辨識技術以提升交易安全，也在自動化服務區導入AI人臉辨識，防止不肖人士刻意遮蔽五官取款，有助警方後續追查且降低詐騙風險。（編輯：楊蘭軒）1150130