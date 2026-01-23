科技預言家凱利如何看AI？人類想不被取代需要掌握兩關鍵
科技預言家凱文．凱利近日接受《遠見》訪問時指出，AI是等同文字與語言的發明，將重塑工作、創作、經濟結構。他在訪問時闡述鏡像世界、智慧眼鏡、AI代理經濟、體驗經濟趨勢，並強調在成本趨近免費的未來，唯有「差異化」與「創新」才是人類的核心價值與競爭力。
當人工智慧（AI）浪潮席捲全球，人類正處於文明翻轉的十字路口。被譽為「科技預言大神」的凱文．凱利（Kevin Kelly），在其重磅新書《2050科技與商業藍圖》（天下文化出版），勾勒出未來一萬天的科技變局。凱利曾擔任知名科技雜誌《連線》（Wired）的創始主編，精準預言了網際網路、雲端運算、虛擬現實的崛起，長期引領大眾以宏觀視角審視數位文化對社會的深刻震盪。
2026年伊始，凱利接受《遠見》聯訪，現年74歲的他在鏡頭前依舊神采奕奕，全程帶著溫暖微笑，耐心梳理其對未來的細膩洞察，展現出智者的從容。他語氣堅定地直指：AI絕非僅是工具，而是等同於「文字」與「語言」等級的文明轉折點。
在凱利眼中，我們正置身於虛實整合、AI代理經濟、體驗價值共同構築的全新紀元。未來，透過智慧眼鏡等穿戴式裝置，數位世界將即時疊加於現實空間之上，形成所謂的「鏡像世界」（Mirrorworld）。近半年的技術觀察中，他特別敏銳地察覺到，「穩定幣」結合「微支付」將補上AI代理經濟（agentic economy）缺失的那塊拼圖，促使機器與機器之間能自主協作、自動結算，進一步解放生產力。
凱文也提出深刻的提醒，當科技推升生產力、讓成本趨近於免費，人類真正的價值將在於「差異」與「創新」；在AI無所不在的未來，「Think Different」（與眾不同地思考）將成為個人與企業唯一的核心競爭力。
AI不只是工具，雖然目前有炒作嫌疑
凱利強調，未來一萬天最深遠、最強大的發明莫過於AI。他指出，雖然短期內市場存在過度炒作，且至少十年才會帶來顯著的經濟效益，但其長期規模將與人類發明文字及語言並駕齊驅。
他也預言，AI將成為人類創作的「固定伙伴」，大幅降低各產業的技術門檻。未來，一個年輕人在臥室就能獨自執導出好萊塢等級的長片，因為AI承攬了藝術製作的所有技術瑣事，像是製片廠，而人類回歸核心，擔任決定內容靈魂的「導演」與創作者。
鏡像世界引爆「體驗經濟」 教學與引導者迎來復興
隨著「鏡像世界」到來，3D沉浸式體驗將引發工作形態的巨變。凱利預言，傳統的「閱讀式學習」將被「動覺式體驗」（kinetic learning）取代，教學、輔導、導師制度將迎來大規模復興。
他認為第二個崛起的新工作將是「引導者」（guide），全新的「體驗經濟」（experience economy）誕生：當商品與服務趨於飽和，價值會轉移至感官故事；未來將出現大量引導與設計體驗的人，帶領人們在虛實整合的環境中，探索具備深度價值的旅程。體驗將成為「新貨幣」。
AI代理經濟成形，差異化成為核心價值
近半年的技術觀察中，凱利特別點出「穩定幣」（stablecoin）結合「微支付」（micropayment）將補足AI代理經濟缺失的那塊拼圖。例如全球知名線上支付平台「Stripe」推出了穩定幣支付鏈「Tempo」，AI代理之間能進行極低成本、極安全、自動化的協作與付費，形成一個人類看不見但高效運行的經濟體系。
凱利點出，在萬物連結、成本趨近於免費的未來，真正的價值在於創新與差異。當全球24小時連結的集體心智因AI而趨向同質化，人類想要再表現突出，「Think Different」將成為長期唯一的競爭力。
不是取代，是放大：凱利專訪為台灣指路
《遠見》近日也獨家專訪凱利，他特別揭示，AI是賦能而非取代，中美競爭之外，他看好印度憑藉其服務與軟體生態系的成熟與龐大規模，有望成為中、美之外的第三個選項。
延伸閱讀：獨家專訪》從AI到火星移民，科技預言大神凱利：以「1％進步」樂觀看見2050
此外，如果未來出現中美新合作框架，他建議台灣應在特定高科技領域追求極致專精，例如外科手術機器人或電玩，建立具備優勢的完整生態系。值得玩味的是，凱利對火星移民持保留態度。他認為深海城市的建設成本比火星便宜百萬倍，目前缺乏去火星生活的經濟理由。
凱利更以「樂觀」為核心信念，他認為只要相信我們創造的成果比造成的破壞多出1％即可，那1％經過長年累月的疊加，就是進步，這就是樂觀。他堅信唯有積極想像樂觀的未來，人類才能真正塑造一個友善的世界。
