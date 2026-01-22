科技領先 吳誠文嘆學界丟臉還在算論文數

▲115年全國大專校院校長會議大合照。（圖／教育部提供）

[NOWnews今日新聞] 我國科技產業實力在世界頂尖，國家科學及技術委員會主委吳誠文指出，學界現在深受「數字管理」思維影響，好像還沒脫離南京政府帶來的文化思維，呼籲教育界摒棄傳統論文篇數，只看學術貢獻，社會、經濟貢獻也應該考量；否則科技產業已經達到全球第一，但學界仍無法證明，「豈不是很丟臉？」。

吳誠文今日出席大專院校校長會議，以「振興科技提升研發效益」為主題演講。他指出，我國科技實力大家有目共睹，更是國力象徵、經濟實力，以台積電先進製程為例2奈米、3奈米量產技術仍是世界一流。我國代工發達用數字管理是正常，但在學術研發不應該採用，鼓勵大家改變觀念。

吳誠文直言，台灣學術研究仍習慣算論文數量、專利數與技轉金額等，這種「數字管理」是缺乏評量成果能力、沒有信心的機構才會使用的手段。論文應該只是傳遞知識的媒介，真正目的仍是看藥物批准使用廣度、醫材實際效用、對社會的貢獻等。

吳誠文說，「台灣科技產業已經全世界第一，學界若還在算論文篇數，實在丟臉。」他強調，教育部與國科會早已鬆綁規章，但許多大學至今仍自我限制，以發放論文獎金、點數計算等方式評量教授，阻礙真正的創新。學術應該是自由自律，不應該由政府獨裁管理，但是數字管理卻還脫離不了「南京政府」時期，不合時宜的舊思維。

