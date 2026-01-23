科技類股投資標配！台股創新高 主動式ETF報酬率跟漲

2026年以來，主動式ETF報酬率有所表現。（示意圖／方萬民攝）

台股23日驚鴻一瞥破3萬2千點，終盤收在31,961.51點，漲215.43點，漲幅0.68%；ETF族群漲跌約各半，主動式、債券型、高股息型、科技類、市值型收盤股價與成交量多衝高。

以近一周績效表現來看，主動群益科技創新（00992A）上漲4.19%漲幅居冠，表現最出色，其他包括主動復華未來50（00991A）、主動中信台灣卓越（00995A）、主動統一台股增長（00981A）、主動第一金台股優（00994A）、主動野村臺灣優選（00980A）也都有約2%的好表現。

今天價量皆有所表現的，包括主動統一台股增長（00981A）、群益ESG投等債20+（00937B）、主動中信台灣卓越（00995A）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、大美債20年（00679B）、主動復華未來50（00991A）、主動群益台灣強棒（00982A）、國泰20年美債（00687B）、富邦科技（0052）等。

群益ETF經理人陳朝政指出，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股，科技類股必須納入投資標配。操作策略建議以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器等規格升級族群為核心持股，同時留意降息循環下資金輪動機會，逐步布局低基期循環股；非AI產業則以軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群為優先，以分散風險並兼顧穩健收益。

