科技顧問會議圓滿落幕 聚焦AI基礎建設、科研與產業應用

行政院卓榮泰院長於2026年行政院科技顧問會議中表示，今年會議主題與AI新十大建設的方向契合，期待透過顧問會議的建議能夠引領臺灣繼續前行。(國科會提供)

2026年行政院科技顧問會議於1月6、7日舉行。開幕式大合照前排左起Dawn Freshwater科技顧問、孔祥重科技顧問、金出武雄科技顧問、侯永清科技顧問、行政院吳誠文政務委員、賴清德總統、行政院卓榮泰院長、廖俊智首席科技顧問、蔡力行科技顧問、張世富科技顧問、王寳貫科技顧問、廖弘源科技顧問。後排左起國科會科技辦邱維辰副執行秘書、國科會科技辦公室張振豪執行秘書、行政院李慧芝發言人、國發會葉俊顯主任委員、經濟部龔明鑫部長、數位發展部林宜敬部長、國科會陳炳宇副主任委員、國科會科技辦公室呂佩融副執行秘書。(國科會提供)

賴清德總統蒞臨2026年行政院科技顧問會議開幕，提出未來臺灣將建立開放、充滿活力以及普惠的AI創新生態系。(國科會提供)

行政院2026年科技顧問會議圓滿落幕，會議以AI在科技研發與國家發展中的關鍵角色為討論主軸。與會科技顧問綜合國內外重要趨勢與實務經驗指出，AI已成為支撐國家安全與提升經濟競爭力的核心技術，並提出以先進AI驅動下世代科學技術、中小企業與主權AI發展，同時促進公共福祉應用的整體願景。

國科會表示，本屆會議由中央研究院院長廖俊智、金出武雄教授、孔祥重院士、王寳貫院士、侯永清資深副總、蔡力行副董事長暨執行長、張世富院長、廖弘源所長及 Prof. Dawn Freshwater 等國內外產學研領袖組成科技顧問團，並與政府相關部會代表進行為期兩天的深度交流與討論。閉幕式中，由首席顧問廖俊智院長向行政院長卓榮泰提出會議總結報告。

廣告 廣告

會議並彙整提出五大策略建議作為總結：第一，大幅提升算力基礎建設投資，支援臺灣AI研發與應用；第二，善用臺灣硬體優勢，推動AI應用落地；第三，打造兼顧國家安全與營業祕密的AI資料共享平臺；第四，大規模培育與延攬下世代AI人才；第五，建構公平、合法且可執行的資料治理環境，接軌國際趨勢，完善AI著作權指引與相關法規，並積極推動政府與民間資料開放，以支援AI科研與應用發展。

賴清德總統於會議期間蒞臨致詞表示，面對全球數位轉型與地緣政治變局，AI已成為驅動產業與國家發展的關鍵力量。臺灣憑藉世界級的半導體與資通訊產業基礎，正邁向AI全面應用的新階段。政府將推動「AI新十大建設」，串聯基礎建設、關鍵技術與產業應用，打造開放、具活力且普惠的AI創新生態系，鞏固臺灣在全球科技體系中的關鍵地位。

行政院長卓榮泰表示，AI不僅是技術議題，更深刻影響國家競爭力、產業升級與社會發展。未來臺灣將在既有科技與半導體基礎上，持續強化自主研發、資料治理與人才培育，並透過跨部會協作，推動前瞻科技與應用落地，讓AI實際融入產業營運與民眾生活，穩健回應全球科技競爭新局。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文指出，藉由國內外科技顧問所提供的專業建言，政府得以從國際視角結合國內發展需求與挑戰，研擬我國AI發展相關建議，作為未來科研投入與促進產業發展的重要參考，持續強化臺灣在全球科技體系中的關鍵角色。

­