科技顧問會議閉幕 卓榮泰：推動前瞻科技與AI應用落地

（中央社記者高華謙台北7日電）行政院長卓榮泰今天出席行政院科技顧問會議時說，期許透過科技顧問提的新策略，打造下一代AI新世界，政府會審慎看待並以務實態度落實5大策略建言，透過公私合作推動前瞻科技與應用落地，讓AI走向產業營運，與民眾生活結合。

行政院透過新聞稿表示，卓榮泰今天出席「2026行政院科技顧問會議」閉幕典禮，並聽取會議總結報告。

卓榮泰在聽取首席科技顧問暨中央研究院院長廖俊智說明會議總結報告後指出，今年科技顧問會議以「人工智慧」為主軸，總結報告5大策略建言，包括「大幅提升算力基礎設施投資」、「善用台灣硬體強項，精選國際夥伴共同開發下世代AI」、「創造確保國家安全與營業秘密的AI資料共享平台」、「大規模培育、延攬下世代AI人才」及「建構公平、合法與可執行的資料治理環境」。

卓榮泰強調，政府會以更積極態度，與產官學研共同努力，打造國家現階段所需各種AI應用，並大規模培育AI人才，讓AI協助百工百業，解決中小企業產業問題，強化台灣經濟體質與產業結構；也期許透過科技顧問所提的新策略發展新產業，打造下一代AI新世界。

卓榮泰提到，從昨天會議開幕至今，台灣社會發生許多變化，一是立法院三讀通過人工智慧基本法，函文已送至行政院，待總統公布後，即成為AI政策的法制基礎；但立法院仍未將今年度中央政府總預算案及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案付委審查，行政院將持續努力溝通。

卓榮泰說，第二是台灣股市昨天再創新高，今天成交量更達新台幣8530億元，創歷史新高，政府欣見國家經濟發展，但更希望經濟穩健成長，並公平分配給全民共享，而非只是經濟數字增加。

卓榮泰說，另昨天晚間發生F16戰機飛行員進行例行訓練時跳傘意外，他除了與大家一同集氣，希望能安全尋獲失聯飛行員外，也向辛苦搜救人員致敬，希望他們成功完成這項艱難任務。（編輯：張均懋）1150107