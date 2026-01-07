科技顧問會議AI發展5大建言 提升算力基礎設施投資

（中央社記者趙敏雅台北7日電）2026年行政院科技顧問會議今天閉幕，國科會表示，本屆討論主軸聚焦人工智慧（AI），會中提出5大策略建議，包含大幅提升算力基礎設施投資、創造確保國家安全與營業祕密的AI資料共享平台、大規模培育與延攬下世代AI人才等。

國科會透過新聞稿表示，本屆行政院科技顧問會議討論主軸，聚焦AI在科技研發及國家發展中的關鍵角色，由中央研究院院長廖俊智、院士孔祥重、院士王寳貫、台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清、聯發科副董事長暨執行長蔡力行等國內外產學研領袖組成科技顧問團。

國科會指出，與會科技顧問綜合國內外重要趨勢與實務經驗，表達AI已成為建構國家安全與經濟競爭力的核心，並在會中提出開發並運用先進AI，以驅動下世代科學技術、中小企業及主權AI發展，並推動服務大眾福祉的應用等願景。

國科會表示，會議提出5大策略建議，首先，大幅提升算力基礎設施投資，公私協力從前瞻性視角建置大規模AI算力建設，以支援台灣AI研發及應用。

其次，善用台灣硬體強項，精選國際夥伴共同開發下世代AI，如介接國際夥伴在基礎模型或訓練微調技術的長處、結合台灣在硬體和邊緣運算端的優勢，以雲地混合運算等方式，共同開發下世代AI應用並促進落地。

第3，創造確保國家安全與營業祕密的AI資料共享平台，此機制可先從利基產業啟動，建立示範案例後擴散至其他產業；第4，大規模培育、延攬下世代AI人才，透過建構多樣化的產學共創機制，如產學共聘等，促進優秀研究人員與產業的互動。

第5，建構公平、合法與可執行的資料治理環境，接軌國際趨勢，完善AI著作權指引與相關法規，並積極促進政府及民間資料開放，以支援AI科研與應用發展。

總統賴清德致詞表示，面對全球數位轉型與地緣政治變局，AI已成為驅動產業與國家發展的關鍵力量，台灣立足於世界級的半導體與資通訊產業基礎，正邁向AI全面應用的發展階段，政府將推動AI新十大建設，串聯基礎建設、關鍵技術與產業應用，未來台灣將建立開放、充滿活力以及普惠的AI創新生態系，鞏固台灣在全球科技體系中的關鍵角色。

行政院長卓榮泰指出，AI不僅是技術議題，更深刻影響國家競爭力、產業升級與社會發展，台灣未來將在既有科技與半導體基礎上，持續強化自主研發、資料治理與人才培育，並透過跨部會協作，推動前瞻科技與應用落地，讓AI真正走進產業營運與民眾生活，穩健回應全球科技競爭的新局。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，透過國內外科技顧問專業建言，政府得以從國際視角結合國內發展需求與挑戰，研提台灣AI發展相關建議，並作為未來科研投入與促進產業發展的重要參考，持續強化台灣在全球科技體系中的關鍵角色。（編輯：林興盟）1150107