科技×創意點亮智慧城市 新北生活科技創意競賽150名學生同場較勁

參賽師生大合照（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

為提升學生科技素養與生活問題解決能力，新北市教育局於昨（20）日舉辦「新北市生活科技創意競賽」，集結各公私立國高中150位選手同場實作競技，共計42支隊伍進級全國創作賽。今年以「智慧城市」為主題，從永續發展的真實情境出題，讓學生用設計思考、科技整合與團隊合作，回應未來城市可能面臨的挑戰。

新北教育局表示，本屆競賽以「智慧城市中的資源回收與物流配送」為核心任務，選手需在4.5小時內整合「創意思考」、「機構與結構」、「電與控制」三大知識，現場設計製作能分類、能運輸的遙控裝置，同時完成一座跨越落差地形的橋梁，挑戰把「城市難題」變成「可行解方」。

廣告 廣告

現場42支隊伍角逐6隊全國決賽代表權，最後由板橋國中、汐止國中及青山國中小等校榮獲特優，取得代表新北參加明(115)年4月全國總決賽資格，展現新北生活科技教育在課堂實作與競賽培力的扎實成果。值得一提的是，教育局透過持續推動「多元觀摩賽」，鼓勵跨性別組隊合作，營造更友善包容的學習環境；今年女學生參賽比例從40.59%提升至56.52%，不僅看見學生落實日常所學，讓科技在雙手中成形，也看見新北落實性別友善教育的具體成果。

參賽選手激發創意,完成任務（新北市教育局提供）

錦和高中國中部莊王綺琦同學分享，最大挑戰是讓運輸裝置在上下坡與轉彎處依然穩定完成分類配送；安康高中高二李秉澄同學也說，從理論到作品需要不斷修正，但團隊彼此補位，就能把困難拆解成一步步完成的成果。

中山國中李則叡老師表示，學生在競賽中把課堂知識真正用於實作，那份完成任務的成就感，是最珍貴的學習經驗；柑園國中游允赫老師也回饋，透過競賽與全市交流，讓偏遠學校孩子拓展視角、培養帶得走的能力。

板橋國中榮獲特優（新北市教育局提供）

教育局指出，新北市每年持續投入500萬元補助高中、國中推動生活科技教育，並持續提供設備、資源與多元活動，支持學生透過「動手做」累積創意與設計力，培育具備克科技素養、實作能力與行動力的新世代人才。