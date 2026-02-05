科技×永續×創意一次到位 正修科大2026探索冬令營熱力開跑

▲正修科大土木資工冬令營熱滾滾，探索未來職涯科技永續創意十足。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】正修科大2026「探索冬令營」熱滾滾!土木系與資工系於(2)日分別推出「科技引領 × 永續創新」以及「2026未來玩家：AI挑戰賽 x XR實境 x 資安任務」，活動內容涵蓋永續工程、智慧科技、資訊安全、XR實境等領域，現場互動熱烈，學習氣氛濃厚。

土木系上午課程著重於重於非破壞檢測技術，包括透地雷達與三維掃描，向學員介紹這兩項技術在未來工程檢測與空間資訊領域中的發展性與實務應用，下午課程則以再生材料製作為主軸，透過實作方式，引導學員了解材料循環與資源化的概念。

彭靖芳老師表示，透過一整天的冬令營活動，讓參與的學員實際體驗未來投入產業後，土木與空間資訊專業在工程檢測、材料應用及永續發展等面向所能發揮的角色，也協助學員們思考未來職涯的發展方向。

來自於國立成功大學附屬台南工業高級中等學校的王柏鈞同學表示，最有收穫的地方在於能夠動手操作設備，這是在校內較難獲得的寶貴經驗，因為學校平時較少接觸到此類設備，而在正修科大能實際看到並操作最新儀器，讓他感到相當新鮮且有趣。

資工系則推出資訊安全相關課程，透過資安攻防體驗活動，引導學員了解資訊安全技術在實務上的應用方式與未來發展方向，培養基本的資安素養。隨後也規劃XR（混合實境）技術課程，讓學員實際接觸XR技術如何應用於數位內容製作，體驗虛實整合的創新應用。

李克宇主任表示，此次冬令營以「未來科技體驗」為核心，規劃一系列結合理論與實作的課程內容。上午課程首先介紹智慧科技產業的整體發展趨勢，讓參與學員對資訊產業建立基礎且完整的概念性認識，下午課程方面，則以AI智慧機器人為主軸，透過AI機械手臂實作體驗，讓學員了解人工智慧技術如何與機器設備結合。

此外，機械系推出「Make It Real! 智機創造營」，帶領學員體驗CNC智慧製造與工程應用的實務魅力；幼保系規劃「青春拔一課：共學練習曲」，前往隘堤咖啡與美濃湖水雉棲地進行戶外共學與實地踏查，結合在地文化與生態教育；餐飲系則推出「從廚房到國際舞台，下一個金牌就是你！」，透過雞肉料理實作，從火候掌握到醬料調配，培養學生的競賽實力。（圖╱正修科大提供）