科技3軸串成完整廊帶 陳亭妃：建構台南為台灣科技新都心 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台南報導

民進黨台南市長初選參選人、立委陳亭妃今（3）日公開說明規劃多年的「科技3軸」產業藍圖，強調未來的台南不是只有南科，而是要從北到南形成農業生技、高科技半導體與綠能科技、AI科技的完整科技走廊，將台南推向下一個10年的國家科技核心。

「我的政見架構第一就是大台南，第二是發展溪北與溪南特色，第三就是極力推動『科技3軸』，包括後壁的花卉產業園區、南科園區的高科技半導體、沙崙科學城的綠能與AI。」陳亭妃強調，3軸本身都是亮點，但真正決定城市能不能跳躍成長的，是如何把亮點串成一條具有國家戰略高度的科技動脈。

廣告 廣告

陳亭妃表示，第一軸是後壁花卉產業園區的農業生技升級，該園區過去由台南市府管理，但受限於地方量能，她在110年積極爭取由中央農委會（現農業部）接管，並在今年9月成功推動園區升格為農業部4級單位。她說，明年即可正式編列獨立預算，再加上公建預算，「代表台南的農業生技，可以完整地從地方工程走向中央級國家建設」。

「第二軸是南科園區所代表的高科技產業。」陳亭妃進一步表示，這8年來南科已經從一期拓展到二期、三期，甚至南科四期也要落腳在沙崙；而台積電是護國神山，南科則是台灣產業的未來。

此外，第三軸則是沙崙綠能科學城。陳亭妃提到，綠能產業已從傳統太陽能、風電，進化到儲能、智慧電網、淨零科技等完整鏈結，AI運算中心、南科四期也要落腳沙崙，再加上以AI科技為核心的大南方新矽谷產業旗艦計畫，沙崙已經逐漸成形為前瞻科技聚落，將成為南台灣最具潛力的創新基地。

陳亭妃表示，科技3軸的關鍵不在於3個園區，而是3個關鍵園區是否能互相拉動、擴大外溢效果。她強調，台積電不能獨自強勝，而是如何利用護國神山帶動周邊的工業區同步升級；如此一來，就可以同步檢討都市計劃來加強住宅、醫療、交通的發展，整個城市的樣貌就會完全不同。

「科技3軸不是一句口號，也不是短期政策。」陳亭妃指出，而是要從「點」變「線」，再到推動城市發展的「面」，科技需要方向，需要判斷，更需要有人帶著做；為台南抓的方向，就是讓下一個10年不只是跟上世界，而是要讓世界看到台南的量能。

陳亭妃強調，未來若有機會帶領台南市政，她將以交通改善、結合中央的支持與產業政策完整串聯，打造全國唯一的跨科技產業發展的城市，「台南不能只強現在，要一路強；科技3軸，就是把台南下一個重點發展的路鋪好了」。

照片來源：陳亭妃辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

暖暖、仁愛供水吃緊恐停水3日 謝國樑宣布5措施跨區新北聯合應變

發布《市民約定書》與妃妃貼圖 陳亭妃：用鐵馬精神陪台南加速

【文章轉載請註明出處】