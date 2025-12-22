科技7巨頭+23檔頂尖科技企業 009815元月開募！

大華銀投信將於明年元月募集台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF:大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF (009815，簡稱:大華美國MAG7+)，70%權重鎖定科技七巨頭(Magnificent 7)，再搭配23檔全球頂尖科技企業，其中包括台積電，訴求打造能夠「100%受惠AI趨勢」的投資組合。

大華銀投信執行副總張耿豪(上圖左二，記者李錦奇攝影)指出，大華銀投信為台灣首家推出ETF之外商投信，陸續發行台股高股息ETF(00918)與優息債券ETF(00959B、00983B、00984B)等多檔產品，並躋身台股類型ETF規模第6大投信。為提供投資人更齊全的資產布局方案，大華銀投信進一步拓展產品線，推出以科技七巨頭作為主軸的 009815，鎖定正蓬勃發展的AI產業鏈，協助投資人掌握科技成長趨勢。

張耿豪表示，大型股表現會優於小型股，成熟市場是首選，「009815具備透明、簡單、成本低廉三大優勢，我們希望讓投資人能以最有效率方式，參與全球最具競爭力科技企業的投資機會」。

009815追蹤「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」，是彭博與櫃買中心聯名的第一檔股票指數。

彭博指數亞太產品主管莊戟表示：「很高興能與大華銀投信及櫃買中心攜手，推出全台首檔追蹤彭博市值型股票指數的 ETF，是彭博指數在台灣市場發展的重要里程碑。該指數採用獨特的『核心+衛星』比例，除重倉鎖定科技七巨頭，更突破單一交易所限制，將台積電ADR等全球領軍企業納入版圖。我們期盼這套兼顧成長性與風險控管的指數解決方案，能協助台灣投資人更精準地掌握全球科技龍頭的投資契機。」

展望2026年，大華銀投信投資長楊斯淵表示，聯準會可望延續降息循環，預期聯邦基金利率將降至3.0%¬至3.25%。他指出，隨關稅及政策不確定性等風險事件衝擊淡去，加上預防性降息策略減緩經濟走低壓力，看好經濟維持溫和成長，並持續看多股市。其中，以經濟成長前景較佳，且企業獲利持續成長的美股、亞股以及台股的投資機會最為看好。

近期市場憂心AI有泡沫化疑慮，楊斯淵回應，當前AI技術正在改寫全球生產力結構，帶動新的技術與獲利成長，不同於90年代科技泡沫，本波科技多頭具備更扎實的基本面支撐，建議投資人應該要把握投資推動AI發展的關鍵核心企業，才能避免在本波AI引領的科技多頭中落隊。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠進一步表示，美股的科技七巨頭正以壟斷級的資源投入AI競賽，這個競賽門檻並非一般企業能夠承擔。他舉例，AI基礎建設動輒需要千億美元以上的資本支出，因此，能夠站在生態鏈最核心發展位置的，只有科技巨頭。實際上，根據彭博統計至6/30，科技七巨頭過去10年(2015/6/30至2025/6/30)的整體獲利成長高達10倍，淨利加總佔標普500整體淨利總和的四分之一，獲利以及技術能力皆遠勝其他企業。

009815投資組合約有七成的權重布局於科技七巨頭，確保投組能高效跟隨科技發展。再從掛牌在美國紐約交易所與那斯達克交易所的普通股，以及ADR等，選入其他23檔掌握AI關鍵技術的頂尖科技企業，透過市值排序，形成「100% 受惠 AI」的投資組合。

009815每股發行價格10元，投資1張只要1萬元，是投資人參與全球AI創新趨勢的新選擇。

