科技x閱讀 花蓮鑄強國小打造閱讀打卡牆

學生閱讀後線上打卡

營造校園閱讀氛圍，花蓮縣立鑄強國小設計「閱讀打卡牆」，取代過去在牆上貼滿便利貼、讓孩子記錄心得的方式，改採融合閱讀、社群互動的線上平臺，讓閱讀不再是一個人的旅程，而是集體的友善交流。

每位學生在閱讀後，可以在系統中留下心得、感謝或一句話分享。平臺也同步設計了「熱門書籍排行榜」、「個人打卡排行榜」，讓學生能即時看到校園閱讀趨勢。有的學生把排行榜視為挑戰，想讓自己的名字出現在打卡排行中。系統還設計「閱讀徽章」。線上閱讀打卡或累積一定的閱讀本數，就能解鎖一枚徽章，從「閱讀新手」、「閱讀達人」到「目標大師」，紀錄孩子的成長。



鑄強國小閱讀推動教師張惠雯表示，過去學校重視閱讀量的累積，現在透過打卡牆，希望孩子能透過心得、留言與互動，讓閱讀更精緻、更深刻。她指出，科技結合閱讀，讓孩子在熟悉的數位環境中培養閱讀習慣，參與度明顯提升，尤其是高年級學生更是熱情響應。自十月中正式推出活動以來，已經累積超過兩千則打卡紀錄，顯示孩子們對這項活動的高度喜愛。閱讀像是變成一場有趣的遊戲，帶著榮譽、期待與驚喜。