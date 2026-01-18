科控暴增6.7倍 司法資源拉警報

為防止被告逃亡，司法祭出科技監控防堵，全國各法院民國113年共開出48件科控，但114年卻暴增到323件，超過6.7倍，增加的科控犯罪類型，前4名為詐欺、毒品、銀行法及貪汙。法界認為，科控激增與重大經濟犯鍾文智棄保潛逃、法官遭究責有關，但法院湧入大量科控案件，需值日法官及法警隨時監控，讓司法人力短缺問題雪上加霜，且設備也吃緊。

「鮑魚大亨」鍾文智違反《證券交易法》被判30年5月徒刑，去年棄保潛逃，時任高院審判長邱忠義、受命法官陳勇松因未延長科技監控等程序有違失，邱經司法院人審會決議，由司法院長予以書面警告的職務監督處分，陳則被移送職務法庭審理、建議罰俸10個月。此後法官、檢察官人人自危，就算交保被告，也會用科控防逃。

110年11月「科技設備監控中心」成立後，全國各級法院科技監控件數從0件、個位數、幾十件，飆升到323件，光是去年12月1個月就增加47件。此外，檢察官偵查期間就算沒聲押，也會使用科控設備，跟前年49件相比，去年也暴增至191件。

據了解，現在檢察官對有逃亡串供之虞的被告會直接聲押，是否交保及科控由法官裁定。司法院則函文各法院稱，各地科控設備數量吃緊，要法官決定下科控前，先跟科控中心確認有無庫存。

對此，「法官論壇」有法官匿名批評，庫存吃緊是現在才發現嗎？制度推廣到現在變成設備不夠，卻反過來要求法官「該押就要押」，真當法官很想用科控嗎？

法界指出，若戴電子腳環卻趴趴走，會遭法官下令拘提逮捕後羈押，且未來更難獲交保。前遠航董事長張綱維涉詐貸並掏空遠航案，去年遭科控期間，7次被警示且其中2次是行蹤鄰近漁港，就被緊急拘提、收押回籠。

同樣科控異常的還有「88會館」負責人郭哲敏，他涉及地下匯兌218億餘元，一度2億元交保戴電子腳環，但他去年4月7日，科控載具離線逾30分鐘出現告警，8日、9日及10日又異常，法官拘提後認定他有試探科控效能的逃亡意圖，裁定羈押。一審判11年8月，二審繼續羈押至今。