科教館喜迎70週年 啟動集徽大作戰

記者劉昕翊／綜合報導

歡慶70週年，國立臺灣科學教育館2026一整年皆將啟動「70集徽大作戰」，邀請大眾一同集整年，更於今（7）日宣布，為滿足大眾的期待，將於1月24日加碼贈送100枚「1月紀念徽章」，完成指定任務即可獲得；並搶先公布「2月紀念徽章」將於2月17至22日發放，邀請民眾一同偽科教館慶祝。

科教館於元旦起開啟「70集徽大作戰」活動，為期1年，每個月皆會搭配不同議題推出週年內容，於限定期間完成任務，即可拿到一枚「當月限定徽章」；其中，因收到眾多詢問與期待的聲音，科教館特別爭取額外加開1天，將於1月24日加碼贈送100枚「1月紀念徽章」，期讓錯過的民眾也能把1月徽章帶回家。

全民當天憑門票或會員卡即可兌換心願小卡，每票／卡限換1張，在卡上寫下對科教館的祝福或新年期許並掛上心願樹，就能獲得1月限定版70週年徽章。此外，科教館也搶先公布「2月紀念徽章」資訊，將於2月17至22日登場，每日限量100個，相關領取資訊，民眾可持續關注館方臉書。

