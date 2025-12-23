科教館寒假營隊依年齡分級設計 多元主題開放報名

記者劉昕翊／臺北報導

行憲紀念日、元旦即將到來，國立臺灣科學教育館在臉書公布，2個國定假日科教館將正常開館，歡迎民眾前往遊玩。此外，寒假科學營隊依年齡分級設計，也持續開放報名，期透過動手實驗與實作，讓孩子將抽象的理論具體化，有助於孩子理解及讓印象更深刻。

科教館表示，寒假科學營隊涵蓋多元主題，內容設計強調與生活情境連結與互動，包含，針對幼兒園中、大班策劃的「小小食藝家」，結合米食文化與創意手作，讓孩子能體驗烹飪、造型與彩繪的樂趣；「空氣大玩家-爆走無敵氣墊船」開放國小1至2年級報名，帶領孩子用最有趣的方式理解空氣的奇妙，統整小學「空氣」力學的基本知識；「攻城奇兵科學營」針對國小4年級至國中2年級設計，從投石車到連弩，從戰略思考到生成式AI模擬戰局，由學童運用科學、技術、工程、藝術與數學的力量，設計出自己的攻防計畫。

另外，明年為科教館70週年，科教館公告，整整一年都會有不同的週年慶祝活動，期待繼續和大眾一起把科學變得更好玩、更貼近生活，並用好奇心迎接更多科學的驚喜。

行憲紀念日、元旦即將到來，國立臺灣科學教育館在臉書公布，2個國定假日科教館將正常開館。（取自科教館GO好玩臉書）