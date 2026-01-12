科教館幼兒親子工作坊 豐富課程邀你動手玩數學

記者劉昕翊／臺北報導

孩子們其實每天都在用「數學」生活，只是常被忽略。國立臺灣科學教育館專為5至8歲小小孩設計的幼兒親子工作坊「『數』女士帶你玩STEAM」將於1月17日展開，利用簡單素材與繪本，帶領親子一起動手玩有趣的「數學」遊戲，一同感受數學魅力。

「『數』女士帶你玩STEAM」由國立臺北護理健康大學嬰幼兒保育系副教授黃馨慧、潘愷擔任講師，以數學活動（邏輯與推理）為主題，規劃繪本導讀《請問一下踩得到底嗎？》與蛇棋桌遊等豐富課程內容，期從遊戲中讓孩子認識數與量、形狀、邏輯與推理，也讓大人學會怎麼在日常對話裡自然引導孩子的數學力。

科教館指出，活動每組報名費250元，會員價200元；1位孩童參與，就需報名1個名額，分為13時30分、15時30分2場次，課程相同，民眾擇一報名即可，歡迎民眾踴躍報名。

國立臺灣科學教育館專為5至8歲小小孩設計的幼兒親子工作坊「『數』女士帶你玩STEAM」將於1月17日展開。（取自科教館GO好玩臉書）

「『數』女士帶你玩STEAM」以數學活動（邏輯與推理）為主題，規劃繪本導讀《請問一下踩得到底嗎？》與蛇棋桌遊等豐富課程內容。（取自科教館GO好玩臉書）