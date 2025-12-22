科教館搜救犬特展 與救難毛英雄相見歡

記者劉昕翊／臺北報導

狗狗不僅是家人，也是英勇的救難英雄！國立臺灣科學教育館推出《毛英雄&好夥伴－搜救犬特展》，更將於12月25日下午2時舉辦「毛英雄與好夥伴搜救犬聖誕見面會」，邀請民眾在節慶當日，與救難英雄們相見歡，並進一步認識其工作日常。

當年921震災時，搜救犬們穿梭在傾倒建物中，協助尋獲多位受困民眾，從此便開啟臺灣消防單位搜救犬的訓練與培育，為讓民眾了解搜救犬，科教館自即日起至明年2月22日推出「毛英雄與好夥伴搜救犬」特展，揭開搜救犬隊的高度專業、救援故事；並透過搜救現場影像，向臺灣搜救犬致敬，帶領觀眾深入了解這群「毛英雄」日常訓練及救援工作。

耶誕節即將到來，科教館特別邀請甫榮獲「搜救犬世界盃獎盃」並取得臺灣最高等級MRT認證「新北市搜救犬隊」，於耶誕節當天，在館內3樓「毛英雄與好夥伴搜救犬」特展現場與大眾碰面，不僅由領犬員親自分享第一線的救援故事，近距離展示搜救犬的專業訓練與任務能力，也規劃超心動的搜救犬互動時間，邀請民眾一同愛上默默守護生命的毛英雄與好夥伴。活動免費參加，需憑當日門票或會員卡入場，且現場空間有限，建議民眾提早入場。

國立臺灣科學教育館將於12月25日舉辦「毛英雄與好夥伴搜救犬聖誕見面會」，邀請「新北市搜救犬隊」在現場與大眾碰面。（取自科教館GO好玩臉書）