科教館攜手臺師大研究團隊 認識海洋永續重要性

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記者劉昕翊／臺北報導

國立臺灣科學教育館攜手國立臺灣師範大學資訊教育研究所李文瑜教授研究團隊，將於6月13日推出「鱈魚消失了嗎？VR奇幻旅程」，提供民眾戴上VR頭盔，穿越回1950年代的漁村，體驗漁村從繁榮到蕭條的變化，並從不同角色的視角認識海洋議題，思考能為海洋做些什麼。

加拿大紐芬蘭地區曾是世界知名漁場之一，而長年的過度捕撈使鱈魚數量急遽下降，迫使加拿大政府於1992年發布禁漁令，紐芬蘭漁場也隨之消亡。此次教材以此事件為原型，對比呈現1950年代漁業興盛時期與禁漁之後的蕭條樣貌，透過沉浸式VR體驗，學習者將以第一人稱視角來探索關於海洋、抉擇與未來的故事。

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教材結合影片、文字與人物敘述的多元資訊，在體驗過程中，學習者將進入1950年代的漁村，在不同場景中與漁民、漁販、保育學家及餐廳顧客等角色互動，引導學習者觀察漁村從繁榮到蕭條的變化，理解過度捕撈如何影響海洋生態與人類社會，旅程的終點，學習者則將從不同方案中選擇自己認同的行動，表達對海洋永續的想法。

「鱈魚消失了嗎？VR奇幻旅程」於6月13日舉辦4場次，開放國小4年級以上學童參加，每場限額10名，包含網路預約4名、現場登記6名，歡迎民眾一同了解海洋所面臨的危機以及海洋永續的重要性，進而採取有利於環境的行動。

「鱈魚消失了嗎？VR奇幻旅程」將於6月13日登場，提供民眾戴上VR頭盔，穿越回1950年代的漁村，體驗漁村從繁榮到蕭條的變化。（取自科教館GO好玩臉書）