科教館明年喜迎70歲 「70集徽大作戰」續寫祝福期許

記者劉昕翊／臺北報導

國立臺灣科學教育館明年將迎來70週年，將於1月1日起啟動「70集徽大作戰」，邀請大眾一同集整年，其中，「元旦限定70週年徽章」活動將搶先在元旦當天早上10時起至16時，在館內1樓大廳登場，民眾完成指定任務即可獲得。

為歡慶70歲生日，科教館自明年1月起策劃「70集徽大作戰」超級大計畫，每個月皆會搭配不同議題推出週年活動，民眾完成每月活動任務，即可拿到一枚「當月限定徽章」，全年共11款徽章，僅在對應月份才會發送，而一路收集至11月科學節及館慶時，所有徽章將組成一個超級驚喜。

廣告 廣告

其中，第1枚徽章即將於明年元旦登場，全民當天憑門票或會員卡即可兌換心願小卡，每票／卡限換1張，在卡上寫下對科教館的祝福或新年期許並掛上心願樹，就能獲得1月限定版70週年徽章，限量500份，送完為止，邀請大眾前往共襄盛舉，為科教館慶生。

科教館將於1月1日起啟動「70集徽大作戰」，第1枚徽章即將於明年元旦登場，兌換心願小卡在卡上寫下對科教館的祝福或新年期許即有機會獲得。（取自科教館GO好玩臉書）