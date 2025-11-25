科教館機器人快閃體驗 啟發孩童科技興趣

記者劉昕翊／臺北報導

海陸領域機器人大集結！國立臺灣科學教育館今（26）日在臉書公布，將於12月13日在館內推出「陸海空機器人快閃體驗」活動，設計從陸地AI程式到水下探險等豐富內容，為孩子打造機器人世界，期啟發孩童對科技的興趣，化身科技小達人。

此次活動囊括陸地及海洋，其中，陸地戰場包含，「V7RC機器人體驗」免費參加，線上報名，活動開始前5分鐘開放報到，可讓手機變成操控機器人的遙控器，邀請親子一同參與相撲機器人及足球機器人擂臺賽，體驗機器人對戰；「V7RC遙控仿生蛇體驗課」1組400元，會員350元，線上報名未滿則開放現場報名，將帶領學員製作1臺由藍芽無線控制的仿生機械蛇，透過整合電子電路、機械結構，深入理解仿生機器人的設計原理。

此外，海洋任務則設計「海上吸塵器挑戰賽：成為海撈王」活動，免費參加，10時起在現場發放號碼牌，邀請民眾化身小小海洋清潔員，操控特製的「海上吸塵器」遙控船，在水池中展開刺激的打撈任務，過程中水波晃動讓小船搖搖晃晃，或是遇到水流突然改變方向造成干擾，甚至還要跟其他選手爭奪同一顆球。「陸海空機器人快閃體驗」活動邀請親子共襄盛舉，一同在遊戲中學習，在體驗中成長。

國立臺灣科學教育館今日在臉書公布，將於12月13日在館內推出「陸海空機器人快閃體驗」活動。（取自科教館GO好玩臉書）

「海上吸塵器挑戰賽：成為海撈王」活動邀請民眾化身小小海洋清潔員，操控特製的「海上吸塵器」遙控船，在水池中展開刺激的打撈任務。（取自科教館GO好玩臉書）

「V7RC機器人體驗」可讓手機變成操控機器人的遙控器，邀請親子一同參與相撲機器人及足球機器人擂臺賽，體驗機器人對戰。（取自科教館GO好玩臉書）