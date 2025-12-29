科教館積木邏輯寒假營隊 邀親子玩中學、學中玩

記者劉昕翊／臺北報導

幼兒親子可以一起玩的寒假營隊來啦！國立臺灣科學教育館將於1月26至30日舉辦「幼兒親子-Artec積木邏輯」寒假營隊，運用日本ArTec積木、搭配程式機器人，設計彩虹馬車、荷蘭風車及尋寶大冒險等豐富課程，邀請孩童玩中學、學中玩，感受科學魅力。

科教館表示，此次營隊分為上、下午2個班，針對幼兒園中大班至國小1年級親子開設，可有1名家長陪同，將運用日本Artec積木，從「不插電的邏輯遊戲」開始，一步步帶孩子認識結構、動力、邏輯與程式思考，搭配可愛的alilo程式機器人，引領孩童在遊戲中自然學會「怎麼想、怎麼試、怎麼解決問題」。

廣告 廣告

「幼兒親子-Artec積木邏輯」課程內容多元精采，包含「彩虹馬車」將平行的積木轉換為立體組合成一隻馬，再運用直流馬達打造成馬車；「程式機器人：尋寶大冒險1」製作藏寶圖，學習alilo程式機器人步徑開始前進；「荷蘭風車」學習風車的轉動與應用，打造一臺可愛的風車；「程式機器人：尋寶大冒險2」利用開始、前進及左轉與右轉完成機器人尋寶任務。

此外，科教館強調，此次營隊親子可以一起上課，不用會寫程式、沒有基礎也沒關係，每天都有不同主題，天天都能期待明天要玩什麼，邀請符合資格的親子踴躍報名，利用寒假時間，一同進入科學世界。

國立臺灣科學教育館將於1月26至30日舉辦「幼兒親子-Artec積木邏輯」寒假營隊，邀請孩童玩中學、學中玩，感受科學魅力。（取自科教館GO好玩臉書）