科教館賽恩斯會員日 限定課程走進立體科學世界

記者劉昕翊／臺北報導

國立臺灣科學教育館1月「賽恩斯會員日」將於24日推出「科學探究－數位科學量測」、「動力玩具－競走機器人」2堂不同年齡層的會員限定課程，規劃豐富實作環節，期讓孩童在手作、觀察與思考中，走進更立體的科學世界。

為鼓勵民眾前往科教館參觀，推廣全民科學教育，科教館利用館內資源訂定「賽恩斯會員」度，並規劃不定期會員專屬日，其中，1月「賽恩斯會員日」推出會「走路」的機器人、結合 AI 的數位科學量測2項專屬課程。其中，「動力玩具－競走機器人」開放國小1至3年級親子參與，每組400元，學員依照步驟完成步行機構，透過減速馬達提供動力，利用凸輪設計帶動腳座交錯運動，再將手臂與腳座連結，讓機器人的行走姿態更加生動有趣，並在製作過程中，實際學習接電線方式，了解馬達如何透過齒輪組轉換成不同的動力輸出，認識機械結構與動力傳遞的關鍵原理。

廣告 廣告

另外，「科學探究-數位科學量測」則開放國小4年級以上親子組報名，每組500元，學員透過即時數據採集與AI輔助判讀，將發現即使是看似簡單的低溫實驗，也蘊藏著豐富且值得深入探究的科學訊息，透過「利用數位溫度感應器精確監測冰水共存的降溫過程」及「量測不同比例的冰與鹽混合物所能達到的最低溫度極值」2個實驗活動，比較數位感應器與傳統測量工具在數據採集上的顯著差異，體認到簡單的實驗背後，往往隱含著深層的科學原理等待發掘。

「動力玩具－競走機器人」將於1月24日展開，開放國小1至3年級親子參與。（取自科教館GO好玩臉書）

「科學探究－數位科學量測」將於1月24日展開，開放國小4年級以上親子組報名。（取自科教館GO好玩臉書）