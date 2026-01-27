科教館「70週年」2月限定徽章 完成任務即可獲得

記者劉昕翊／臺北報導

喜迎70週年，國立臺灣科學教育館自1月起啟動「70集徽大作戰」。隨著即將邁入2月份，科教館也公布2月限定徽章領取時間及辦法，邀請民眾於2月17至22日前往參加闖關及春節限定活動或科學演示，前100名即可完成2月集徽。

科教館自元旦起策劃「70集徽大作戰」超級大計畫，為期1年，全年共11款徽章，每個月皆會搭配不同議題推出週年活動，僅在對應月份才會發送，而2月適逢過年，徽章造型以「馬」設計，並在馬的四肢與尾巴特別設計科學小巧思。

科教館表示，想要獲得「2月限定徽章」，民眾需於2月17至22日前往1樓活動服務臺憑當日門票或有效會員卡領取酷卡，進行「馬到成功：酷卡闖關」，每日限量500張，同時參加當日科學演示或任一春節限定活動，完成的前100名即可獲得2月限定徽章，換完為止，邀請全民一同前往共襄盛舉，感受科學魅力。

科教館公布2月限定徽章領取時間及辦法，邀請民眾於2月17至22日前往完成任務，前100名即可完成2月集徽。（取自科教館GO好玩臉書）