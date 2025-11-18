科明儀器預計11月下旬登錄興櫃

【記者柯安聰台北報導】科明儀器（7881）18日進行興櫃前法人說明會，預計將於11月下旬興櫃掛牌，正式進入資本市場。



科明於2013年成立，目前資本額2.7億元，為在海內外市場提供眼科、聽力、睡眠、營養保健及醫美等多個領域醫療解決方案近四十年歷史的科林集團的成員。科明成立10多年來，充分應用科林集團成功經營全台最大助聽器通路的經驗，打造出具備眼科專業行銷、眼科醫療儀器與耗材等多方面經驗的經營團隊，目前已是台灣眼科產業下游最具規模之代理經銷商，致力於引進全球先進的眼科醫療耗材及設備，並提供全方位的臨床解決方案與營運支援，協助品牌商深耕醫療院所市場。透過專業團隊與創新商業模式，提升手術品質與病患滿意度，並拓展先進技術普及，科明期望自身成為眼科醫療器材銷售領域的領導品牌，公司也於2025年獲選1111人力銀行幸福企業金獎。







左起：科明儀器財會經理葉雅婷、科明儀器總經理江勁賢、科明儀器總經理特助陳昱逢



科明主要代理產品包括人工水晶體、玻璃體、眼科手術各項儀器及耗材在內的全方位產品。主力品牌有HOYA的各式人工水晶體，如非球面三焦點、非球面單焦點散光、球面單焦點等，滿足不同患者之需求。此外，科明也代理Ziemer的Z8飛秒眼科雷射手術儀、Schwind的準分子及飛秒雷射屈光手術儀、以及各品牌的眼科診斷檢查設備等，可為醫療院所提供從術前評估到手術執行的一站式解決方案，協助醫生更安全的執行屈光與飛秒雷射白內障手術，身為全台最大飛秒雷術白內障手術設備商並具備眼科第1大臨床技術支援團隊，目前全台裝機數突破50台、合作醫療院所突破80家，在設備使用上，科明提供彈性的合作模式並結合服務的打包方案，降低醫療機構初期設備採購成本，使更多醫療院所能導入尖端技術、造福全台患者。



台灣正處在人口老化的趨勢上，2025年人工水晶體申報量預計將超過30萬例，顯示未來國人對於相關眼科手術及人工水晶體的需求不斷提升，科明正處在趨勢第一線並提供最佳的一站式醫療院所解決方案，人工水晶體的銷售與飛秒白內障手術設備緊密結合，科明透過設備裝機量和廣泛的臨床醫師合作關係，推動人工水晶體銷售，以產品組合的品質和廣度作為關鍵差異化優勢，預計產品採用率將持續增長。



展望未來，除了在既有產品基礎上積極拓展新合作醫療院所及診所，強化現有客戶關係、提升市場滲透率外，科明將引入更多元的人工水晶體，如長延焦段與短延焦段之人工水晶體，另也將代理產品延伸更多的眼科疾病相關領域，例如引進青光眼領域相關醫材、乾眼症治療與診斷的全方位解決方案，同時推廣SMART衛教品牌、跨足眼科醫療院所的營運管理、應用軟體介面整合及流程數位化之開發，協助全台的眼科醫療院所優化營運。邁向下個10年，科明將持續朝向亞太地區領先的眼科醫療器材與服務供應商前進。（自立電子報2025/11/18）