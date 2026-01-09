科普好健康／重大疾病警訊 惡性耳鳴恐奪命
耳鳴很常見，多數人一生中，都曾出現過短暫的耳鳴，通常會自行消退，但若變得「持續不斷」，尤其是單側，或者伴隨心跳聲般的搏動，就必須提高警覺，其中可能藏著「惡性耳鳴（malignant tinnitus）」，恐怕會危及生命。
常見發生4原因
1.惡性腫瘤
最典型的是鼻咽癌，以前往往要等到頸部腫塊或流鼻血才被發現，如今單側耳鳴，合併耳悶與聽力變差，反而是最早期的警訊。因為鄰近耳咽管開口，壓迫造成中耳積水，引起傳導性聽力障礙。腦幹缺乏正常聽覺訊號輸入，產生代償性的耳鳴。曾有患者因單側耳鳴進一步接受檢查，發現早期鼻咽癌，及時治療，保住聽力與生命。
2.自體免疫疾病
部分自體免疫疾病，例如抗磷脂抗體症候群，抗體會凝聚紅血球，攻擊血小板產生微血栓，或是跟抗原結合形成免疫複合體，阻塞耳蝸微循環，造成缺血與聽毛細胞受損，導致感音性聽力障礙，產生發炎性耳鳴。若延誤治療，可能續發腦中風、心肌梗塞或肢體壞疽等全身性併發症。
3.慢性腦出血
若曾頭部外傷，之後又出現持續耳鳴，需警覺慢性顱內出血。紅血球進入腦脊髓液後，沉積在聽神經上，血球分解，釋出自由基，神經毒性破壞聽神經傳導，造成神經性聽力障礙，引發代償性耳鳴。若未及時診斷，可能進一步導致認知、平衡及動作障礙，甚至失智或癱瘓。
4.腦血管病變
顱內動靜脈畸形、動脈瘤或靜脈竇栓塞等血管異常，會造成血流紊亂，震動腦脊髓液，經耳蝸導水管傳入內耳，產生搏動性耳鳴。心律不整也可能讓患者聽到「心跳聲」。這些病變，猶如體內不定時炸彈，隨時可能致命。
誤認自律神經失調 延誤治療
在耳鳴門診，患者均需接受聽力檢查、耳鳴分析與內視鏡檢查，必要時，得進一步接受核磁共振、電腦斷層或血液學檢查。許多患者因情緒低落、過度焦慮或失眠，誤認為耳鳴就是自律神經失調所致，因而延誤治療。
雖然大多數的耳鳴屬良性，但「惡性耳鳴」提醒了我們，持續性耳鳴並非小事，可能是身體正在發出重大疾病的警訊。唯有正確認識耳鳴背後的潛在危險，盡早檢查及治療，才能保住聽力與生命。
3情況應盡早就醫
●耳鳴持續超過兩個月，仍未確定病因。
●耳鳴合併聽力變差、耳悶、頭痛、暈眩或動作障礙。
●曾有癌症、頭部外傷或自體免疫疾病病史。
