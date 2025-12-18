科普現場！YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【記者張嘉誠／綜合報導】
台灣位處地震帶、颱風頻繁，加上複雜的地緣政治環境，網路通訊的穩定性格外重要，在2025年亞洲技能競賽的活動現場，中華電信展出攤位成為科技界關注的焦點！此次展覽的主題定為「網路韌性，應用無限」，此處所謂的「韌性」，意即無論面對何種情境或挑戰，皆能保持通訊網路的暢通無阻，為了具體實現這項目標，中華電信特別提出了「海地星空」計畫，透過專家曲博的詳盡解說，深入探討衛星通訊的應用，打造出全台最強災害備援網路系統！
「海地星空」計畫確立了多層次的通訊基礎架構，包含海面下的光纖纜線、地面上的基地台及微波接收站，以及最重要的外太空衛星系統，為了讓觀眾更了解多軌道衛星應用，YTR曲博陪同ETtoday特派員導覽攤位，中華電信的衛星通訊應用橫跨海、陸、空三個維度，以建立全面的訊號覆蓋與備援能力，其中「海上應用」主要服務於在海上航行的船隻，透過衛星提供必要的通訊支援，「陸地應用」指的是地面的接收站，一般地面接收站主要依賴4G/5G基地台，但在偏鄉、離島，或發生重大災難導致所有基地台斷訊的緊急時刻，就需要使用衛星通訊，此時就要仰賴中低軌道衛星應用保持通訊暢通；「空中應用」則是中華電信透過與原廠的合作，即使在飛機等航空器上也能夠穩定使用衛星通訊服務。
針對在特殊地區或特殊狀況下的通訊需求，如偏遠山區收不到訊號或災難發生時所有基地台都斷訊時也有備案，中華電信的多軌道衛星通訊車正是為此目的而設計，能夠同時支援高、中、低三種軌道的衛星通訊。車輛配備了碟型天線用於接收高軌道衛星，以及車頂上的平板天線用於接收低軌道衛星，這輛通訊車除了肩負衛星通訊的任務外，同時還配置了支援4G/5G網路用的基地台，提供多層次的網路備援。透過這些技術的積極投入與建設，中華電信建構了完善的通訊網路，以行動實踐了「永遠走在最前面」的企業核心價值。看完整影片內容：https://reurl.cc/aMMyN3
