科普「飛官防寒衣」真相 軍備採購攸關飛安人命「不是淘寶下單」

上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V進行例行性夜航訓練時失聯，國軍正在搜救中。軍事粉專「IDF經國號」 授權使用



空軍上尉辛柏毅6日駕駛F-16戰鬥機夜訓失蹤迄今4天，外界質疑為何先前沒有採購防寒衣，可能導致辛柏毅等飛官落海時難以禦寒、影響存活機會，藍營因此抨擊執政黨「國防失能」。對此，曾任麻省理工科技評論中文網研究經理的Eric Lin在臉書發文科普，強調軍備採購不是淘寶下單，防寒衣的採購從材質到效能都攸關飛官的性命，這不是效率問題，這是「人命關天」的飛安問題。

Eric Lin於8日在臉書以「科普：為什麼戰鬥機飛行員不能隨便穿『羽絨衣』？致那些把軍購當網拍的軍盲」為題發文，他談到，看到藍白瘋狂帶風向，拿著「防寒衣預算」大做文章，說什麼「錢編了怎麼還沒到貨」、「讓飛官受凍就是政府無能」。這種把戰機當成機車、把軍備採購當成淘寶下單的言論，真的會讓具備基本軍事常識的人笑掉大牙。

廣告 廣告

Eric Lin從科學角度分析「為什麼空軍寧可花時間重新評估，也不敢隨便買現成的防寒衣給飛官穿」，這不是效率問題，這是「人命關天」的飛安問題。

首先，所謂「抗G衣」，是現代戰機在執行纏鬥或閃避動作時，飛行員要承受高達9G（體重9倍）的重力。這時候，飛行員下半身穿的「抗G衣（G-suit）」必須瞬間充氣，死命勒緊大腿和腹部，強迫血液回流腦部，否則飛行員會立刻發生「G力昏迷（G-LOC）」然後撞山殉職。

Eric Lin說，如果你們吵著要買的那種「厚外套」穿在抗G衣裡面或外面，厚重的布料會形成緩衝層，導致抗G衣「無法有效加壓」。結果就是飛機一拉升，抗G衣充氣了卻壓不到血管，飛行員直接昏迷，「懂了嗎？亂買衣服是會害死人的。」

Eric Lin接著說，第二，戰機座艙不是你家的休旅車。他談到，F-16或幻象的座艙極度狹窄，飛行員被綁在彈射椅上，手還要操作數十個精密開關。市售防寒衣通常袖子厚重寬鬆，在座艙裡極可能「勾到開關」甚至「卡住彈射拉環」。在分秒必爭的空戰中，一個袖口卡住操縱桿，就是機毀人亡。空軍之前之所以退回舊款設計重新尋商，就是因為測試後發現會「妨礙操作」。

Eric Lin並談到，第三，防火材質是基本底線。一般市售保暖衣物多半是尼龍或聚酯纖維，這種材質一遇到座艙起火，會瞬間「融化並黏在皮膚上」，造成毀滅性的燒燙傷。軍規飛行衣必須使用 Nomex 這類阻燃材質，高溫下只會碳化不會融化。他強調，這種特殊布料全球產能本來就稀缺，這是需要排單訂做的戰略物資，「不是你去隔壁賣場就能掃貨的」。

Eric Lin強調，結論很簡單，國防部之所以謹慎，是因為他們把飛官的命看得比你們的政治口水重要，之前因為款式不合飛安標準而重新招標，這是負責任的表現，「至於那些只會看預算執行率、不管裝備合不合用的政客，拜託你們閉嘴吧。你們那種『有買就好』的草率心態，才是國軍安全最大的破口。讓專業的來，好嗎？」

更多太報報導

辛柏毅墜機第4天！家屬：你想回家又叫我們不要找你 原因催淚

新聞切片／總預算還在卡！不講理、不論法只是比人頭 藍白是要監督還是癱瘓政府

F-16 Block 70已組裝56架 顧立雄：首架飛測完成後可加速交機