科林捐百萬元助聽器嘉惠屏縣弱勢聽損者

▲屏縣府社會處長劉美淑（中）感謝科林助聽器公司公益捐贈設備。（記者毛莉攝）

科林國際助聽器公司推行「聽力巡航守護失智」公益專案，昨（二十）日捐贈總價值一百萬元的助聽器設備給屏東縣政府，嘉惠弱勢聽力損傷者。

縣府社會處長劉美淑表示，捐贈的助聽器皆透過屏東縣輔具資源中心進行評估，並轉介至科林助聽器門市領取，讓資源真正走進社區及需要的家庭，協助弱勢聽損者改善生活品質，減少因聽力問題產生之社交隔閡或認知退化問題。

劉美淑處長提及，屏東縣目前有五萬多名身心障礙者，其中有百分之九為聽覺障礙者，而老年人口比率亦達百分之二十，長者聽力退化會在溝通上遇到阻礙，也是引發失智症的重要因素之一；透過科林助聽器公益捐贈，對於經濟弱勢的長者及身心障礙者是一大福音。

科林助聽器經理蔡鋕鑫指出，科林在地經營，長期倡導聽力照顧的重要性，但助聽器價格常讓弱勢家庭難以負擔，希望藉由公益捐贈活動，嘉惠屏東弱勢聽損者，並透過專業服務持續聽見生活的希望。

社會處說，這次公益捐贈首度推出主動追蹤服務，由輔具中心聽力師與社工到宅了解實際配戴狀況，確認助聽器是否適用，若發現使用上困難，也協助調整，確保每位使用者能找到最適合自己的聲音。