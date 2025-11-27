科林研發攜手成大開設半導體課程！為全球半導體人才庫挹注動能

科林研發攜手成功大學開設半導體學分課程。（科林研發提供）

半導體設備大廠Lam Research 科林研發宣布，近日與國立成功大學智慧半導體及永續製造學院合作，為碩博士生開設「半導體製程技術原理與應用」課程。延續與成功大學的長期合作，包括科林論文獎、傑出科技獎學金計畫、學長姐職涯講座、Lam Day、職業生涯教練計畫與產業講座等活動，此課程象徵科林研發在培育未來半導體人才上，正式將產業專業知識導入台灣高等教育體系的重要一步。此課程由台灣科林研發技術專家團隊共同授課，並由科林研發台灣區總經理郭偉毅博士參與指導，為學生提供專業且全面的基礎半導體製程知識。

「半導體製程技術原理與應用」課程由科林研發台灣區總經理郭偉毅博士與成功大學智慧半導體及永續製造學院的半導體製程學位學程的授課師資共同推動，藉由教學授課促進產學交流，展現雙方的緊密合作。課程內容聚焦於半導體製造的關鍵技術，除介紹電漿蝕刻的基本概念與應用外，也協助學生掌握微影製程圖案轉移與高深寬比結構製造的核心原理，同時更探討晶圓表面污染控制等化學清洗的重要性，為學生打下紮實根基。此外，課程也強調介電質與金屬薄膜在晶片製造中的關鍵角色與挑戰，並講解電漿增強式化學沉積（PECVD）、原子層沉積（ALD）及金屬化學沉積（Thermal Metal CVD）等鍍膜技術，如何協助滿足先進 IC 設計需求。

課程結合現場授課與互動討論，鼓勵學生交流想法並深化對半導體製造的理解。為強化學習成效，每堂課皆安排重點複習，協助學生鞏固晶圓製造的核心原理與應用。此教學方式不僅讓學生能及早接觸先進製程知識，並培養其技術思維，進而將課堂所學轉化為實務洞察，為未來投身半導體產業奠定堅實基礎。

成功大學智慧半導體及永續製造學院的半導體製造技術學程副主任劉瑞農副教授表示：「我們非常高興能與科林研發合作。科林研發長期致力於人才培育的承諾，與學院的創立宗旨高度契合，即培育兼具穩固理論基礎與實務經驗的半導體專業人才，從而促成了這次具有意義的合作。透過科林研發講師的授課，學生得以從產業視角了解半導體關鍵製程。我們期待未來持續深化雙方合作，攜手開設更多元的課程，進一步推動台灣半導體產業的永續發展。」

科林研發台灣區總經理郭偉毅博士表示：「科林研發一向高度重視半導體人才的培育並積極推動產學合作。透過讓學生在學習階段接觸頂尖技術與產業趨勢，我們希望為培養下一代半導體專業人才提供最大的幫助。這次與成功大學合作開設的學分課程，是科林研發持續深耕培育新一代創新人才的重要里程碑，也為不斷成長的全球半導體生態系挹注動能。」

科林研發計畫與成功大學維繫緊密合作，推出更多結合最新半導體技術與產業洞察的學分課程。憑藉為學生帶來體驗實際製程的學習機會，科林研發邀請有志成為工程師的學子踴躍參與課程，一同開啟台灣半導體創新的全新篇章。科林研發未來將持續深化與學術界的合作，致力培育明日創新人才，推動半導體生態系的長遠發展。



