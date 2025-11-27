科林研發攜手成大開設課程 培育半導體人才

（中央社記者張建中新竹27日電）半導體設備廠科林研發（Lam Research）今天宣布，與國立成功大學智慧半導體及永續製造學院合作，為碩博士生開設半導體製程技術原理與應用課程，象徵科林研發在培育未來半導體人才，將產業專業知識導入台灣高等教育體系的重要一步。

科林研發發布新聞稿，台灣區總經理郭偉毅表示，科林研發一向高度重視半導體人才的培育，並積極推動產學合作，讓學生在學習階段接觸頂尖技術與產業趨勢，希望為培養下一代半導體專業人才提供最大幫助。

廣告 廣告

郭偉毅說，這次與成功大學合作開設學分課程，是科林研發持續深耕培育新一代創新人才的重要里程碑，也為不斷成長的全球半導體生態系挹注動能。

科林研發表示，課程由郭偉毅與成功大學智慧半導體及永續製造學院的半導體製程學位學程授課師資共同推動，藉由教學授課促進產學交流，展現雙方的緊密合作。

科林研發指出，課程內容聚焦半導體製造關鍵技術，包括介紹電漿蝕刻的基本概念與應用，協助學生掌握微影製程圖案轉移與高深寬比結構製造的核心原理，同時探討晶圓表面污染控制等化學清洗的重要性。

此外，課程也強調介電質與金屬薄膜在晶片製造中的關鍵角色與挑戰，並講解電漿增強式化學沉積（PECVD）、原子層沉積（ALD）及金屬化學沉積（Thermal Metal CVD）等鍍膜技術，如何協助滿足先進IC設計需求。

科林研發表示，課程結合現場授課與互動討論，鼓勵學生交流想法並深化對半導體製造的理解。為強化學習成效，每堂課皆安排重點複習，協助學生鞏固晶圓製造的核心原理與應用。

科林研發指出，教學方式不僅讓學生能及早接觸先進製程知識，並培養技術思維，進而將課堂所學轉化為實務洞察，為未來投身半導體產業奠定基礎。（編輯：林家嫻）1141127