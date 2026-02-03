科林研發攜手清大培育人才 啟動講座教授計畫

（中央社記者張建中新竹3日電）半導體設備廠科林研發（Lam Research）今天宣布，捐贈清華大學推動為期3年的講座教授計畫，藉由邀請學者來台學術訪問，以及聘任講座教授以支援教學、研究與學術發展，拓展學生國際視野，並加深對全球最新技術發展理解。

科林研發發布新聞稿指出，自2019年起與清華大學在國家圖書館支持的英文閱讀計畫下展開交流，於新竹、苗栗等偏遠地區的學校舉辦英文說故事活動，推動雙語教育發展。2022年雙方擴大合作，共同推動論文獎暨傑出科技獎學金計畫，至今累計約30位碩博士生獲獎。

科林研發表示，講座教授計畫為期3年，捐贈款項將用於支持清華大學工學院打造更具國際化的教學與研究環境，培育工程人才。透過支持學者來訪與講座教授聘任，邀請國際學者來台進行學術交流與技術指導，提升策略性國際研究合作，為師生打造更具全球視野學習環境。

科林研發台灣區總經理郭偉毅說，講座教授計畫象徵科林研發與清華大學合作邁向重要的新階段，除展現科林研發對半導體人才培育的長期承諾，並希望在清華大學培養頂尖學術與專業人才的長期計畫中，盡企業盟友的心力。

郭偉毅表示，透過串聯國際學術資源與耕耘在地教育，期盼能促進台灣創新生態系的發展，並為半導體產業人才的持續成長奠定基礎。

科林研發指出，除深化學術教育與研究合作外，科林研發持續與清華大學攜手推動科學、技術、工程和數學（STEM）教育，建立多元且長期的教育參與模式。

透過「半導體AI科學營」，科林研發邀請清華大學共同推動兼具實作與沉浸式的學習體驗，引導學生深入探索電子電路、半導體製程與智慧科技的核心基礎，並培養科學探究與邏輯思考能力。科林研發亦積極參與由清華大學主導的新竹市科學節等在地科普活動，透過創新且易於參與的互動形式，吸引下一代投入科學探索，激發學習興趣與好奇心，拉近科學與日常生活的距離。（編輯：張均懋）1150203