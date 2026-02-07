科林研發攜清大設講座教授 深化半導體人才培育與國際學術交流

【記者呂承哲／台北報導】半導體設備大廠Lam Research（科林研發）宣布捐贈國立國立清華大學，啟動為期三年的「Lam Research講座教授計畫」，透過支持學者來台訪問與聘任講座教授，強化國際學術交流，協助清華大學工學院打造更具全球視野的教學與研究環境，培育新世代工程與半導體人才。

該計畫奠基於雙方多年合作基礎。自2019年起，Lam Research即與清華大學在國家圖書館支持下，於新竹、苗栗等地推動英文閱讀與說故事計畫，深化雙語教育；2022年進一步擴大合作，設立論文獎暨傑出科技獎學金，至今已累計約30位碩博士生獲獎。此次講座教授計畫，象徵雙方合作正式邁入更具深度與長期性的階段。

Lam Research表示，捐贈經費將用於支援清華大學工學院延攬國際學者，促進策略性研究合作，並協助教師與學生接軌全球最新技術發展趨勢，提升台灣在半導體與工程領域的人才競爭力。

清華大學工學院院長胡育誠指出，透過引入國際學術資源，有助於全面強化教學與研究量能，雙方在培育具全球競爭力工程人才的共同目標下，期待建立長期且穩固的策略夥伴關係，為台灣乃至全球科技生態系創造正向影響。

Lam Research台灣區總經理郭偉毅博士則表示，「Lam Research講座教授計畫」不僅展現公司對半導體人才培育的長期承諾，也希望結合國際學術能量與在地教育耕耘，為台灣創新生態系與產業人才永續發展奠定基礎。

除高等教育合作外，Lam Research亦持續與清華大學推動STEM教育，包含共同舉辦「半導體AI科學營」，透過實作與沉浸式學習，引導學生理解半導體製程、電子電路與智慧科技基礎，同時參與新竹市科學節等科普活動，吸引更多年輕世代投入科學探索，擴大半導體教育向下扎根的影響力。

